Rychlý internet v metru? Ve Vídni to jde, v Praze ne. Licituje se o peníze

Rakouská metropole pokrývá všechny linky připojením 4G. Cestující pražskou podzemkou si prý zasurfují nejdříve za rok. Vše visí na dohodě dopravního podniku s operátory. Internetové připojení bude už brzy v petřínské lanovce. A také v okolí takzvaných chytrých laviček. Jen v pražském metru, které ročně přepraví na šest set milionů pasažérů, stále nic.

Zatímco Vídeň právě pokrývá všechny stanice i tunely své podzemky vysokorychlostním 4G internetem, v té pražské se lidé za jízdy ani nedovolají. Výjimkou jsou tunely mezi novými stanicemi Motol, Petřiny, Nádraží Veleslavín a Bořislavka. Zde je zaveden pomalý internet 2G.

A to potrvá ještě minimálně rok. Možná déle, pokud se mobilní operátoři co nejdříve nedohodnou s dopravním podnikem (DPP) na podmínkách. V pozadí prý rozřešení stále komplikují tahanice o peníze, což včera Pražskému deníku nepřímo potvrdil šéf DPP Martin Gillar. Dohadování mezi DPP a konsorciem operátorů se vleče už dlouhé tři roky. „Technologicky jsme připraveni, smlouva s dopravcem ovšem stále není,“ poznamenala před nedávnem Martina Kemrová ze společnosti T-mobile, která má mobilní síť v metru instalovat pro všechny operátory.

V čem je tedy problém? Podle informací Pražského deníku, potvrzených nejmenovaným úředníkem magistrátu, se operátoři stále brání platit přepravci za to, že cestující budou v metru používat mobilní telefony. Zároveň ještě minulý měsíc nebylo dořešeno, zda a kolikrát do roka mají operátoři poskytovat DPP údaje o pohybu cestujících. Zatímco podnik si tyto citlivé údaje žádá častěji kvůli přepravním průzkumům, mobilní společnosti jsou ochotny je poskytnout pouze jednou za rok.

Internet v metru je v zájmu všech

Že internet v metru je v zájmu všech, tedy cestujících, města i operátorů, je přesvědčena náměstkyně primátorky pro finance Eva Kislingerová (ANO). Nechápe prý, proč dohadování trvá tak dlouho. Dosud totiž nebyl spuštěn ani dříve avizovaný pilotní projekt mobilního internetu na trase Muzeum Roztyly. „Vše ale zcela spadá pod křídla DPP,“ připomněla Kislingerová. Vídeň je tedy před Prahou opět o několik kroků dále. Vyplývá to z čerstvého sdělení ředitele dopravního podniku rakouské metropole Güntera Steinbauera. „Společně se třemi nejvýznamějšími mobilními operátory jsme se postarali o co nejlepší možné mobilní pokrytí v metru,“ ohlásil tento týden do médií.

Gillar ale opáčil, že situace ve Vídni a v Praze nesnese srovnání. „Ve Vídni existuje konsorcium města a dopravního podniku, které má v zakázce na celý systém větší manévrovací prostor. U nás je to poněkud jiné a operátoři toho využívají. Chtějí pochopitelně na tom co nejvíc vydělat,“ je přesvědčen šéf DPP.