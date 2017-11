Rychlý internet v metru? Ve Vídni do konce roku, v Praze v nedohlednu

Ve všech stanicích i tunelech vídeňského metra budou moct pasažéři již za několik týdnů „svištět“ na internetu. Rakouské hlavní město má mobilní signál v podzemní dráze už od poloviny devadesátých let. Na začátku nového století nahradilo signál GSM vyspělejším 3G a teď přichází další upgrade, díky kterému se webové stránky načtou zhruba šestkrát rychleji.

„Společně se třemi nejvýznamnějšími mobilními operátory, kteří figurují na rakouském trhu, jsme se postarali o to, aby došlo k co nejlepšímu možnému pokrytí i v metru", řekl k vylepšení mobilních služeb ředitel vídeňského dopravního podniku Günter Steinbauer. Přechod na novější technologii není příliš nákladný ani náročný – starší telekomunikační kabely v tunelech mohou dál sloužit svému účelu. Vyměnit je třeba jen zařízení ve stanicích, kde se pracuje večer a v noci.

Oloženo na neurčito

Pražské metro je s celkovou délkou tras kolem 65 kilometrů o zhruba 13 kilometrů kratší než to vídeňské. Zároveň je podzemka v české metropoli také přibližně o čtvrtinu vytíženější – ročně přepraví téměř šest set milionů pasažérů. Ti mohou aktuálně telefonovat nebo surfovat na pomalé síti 2G jen ve stanicích. Uvnitř tunelů je to možné pouze v nadzemních úsecích linky B a v novém úseku linky A mezi Dejvickou a Motolem, kde je modernější technologie.

V říjnu také Dopravní podnik spustil pilotní projekt bezplatného připojení wi-fi v šesti frekventovaných stanicích. Slibované umístění mobilního signálu v celém vytíženém úseku linky C mezi Muzeem a Roztyly se zatím odkládá z letoška na neurčito. Pražský Dopravní podnik se stále nemůže dohodnout s mobilními operátory na podmínkách instalace kabelů a vysílačů i provozu celého systému.

Win win situace

„Dopravní podnik se intenzivně snaží o zavedení signálu v metru. V tuto chvíli však stále řešíme návrh smlouvy, který není v tuto chvíli akceptovatelný,“ sdělila mluvčí městské firmy Aneta Řehková. Spory se původně týkaly mimo jiné požadavku, aby operátoři poskytovali dopravnímu podniku anonymní data z mobilů cestujících pro účely dopravního průzkumu. Začátkem roku se už zdálo, že je k dohodě blízko. Vyjednávání se ale opět zadrhlo.

Podle náměstkyně primátorky pro rozpočet a finance Evy Kislingerové (ANO) přitom pokrytí celé sítě pražského metra nepředstavuje vzhledem k předpokládaným nákladům pod miliardu korun zásadní položku. „Je to typická win win situace, tedy zájem všech stran – města, cestujících, operátorů. Ten projekt ale zcela spadá pod křídla dopravního podniku,“ poznamenala Kislingerová. Podle nejmenovaného magistrátního úředníka se v současnosti dopravní podnik s operátory nemůže dohodnout na budoucích majetkově-právních vztazích. Jinými slovy na tom, kdo bude komu platit za provozování systému.

Opozice odsouvání termínu nechápe

Generální ředitel Dopravního podniku Martin Gillar vyjádřil letos v létě přesvědčení, že by tunely pražského metra mohly být „online“ do tří let. Gillar nechtěl na telefonický dotaz po pravém důvodu komplikací odpovědět přímo, naznačil ale, že v jádru sporu jsou finance. „Ve Vídni existuje konsorcium mesta a DPP, které má v zakázce na celý systém větší manévrovací prostor. U nás je situace poněkud jiná a operátoři toho využívají – chtějí pochopitelně na tom co nejvíc vydělat.“

Předseda opozičního klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský prý opakované odsouvání termínu pokrytí metra signálem nechápe. „Primátorka Krnáčová pořád mluví o „smart cities“, místo elegantních řešení reálných problémů ale vznikají nápady typu wi-fi na Petříně nebo ve stanicích metra či nesmyslné „chytré lavičky“.

Kriticky se vyjádřil i exprimátor Hudeček

Do útrob vyjednávání dopravního podniku s operátory nevidím, ale začínám trochu nabývat pocit, že s uzavřením smlouvy se vyčkává na dobu předvolební kampaně,“ prohlásil Zábranský. A kriticky se vyjádřil i minulý primátor a dnes opoziční zastupitel Tomáš Hudeček.

„Vzpomínám si, že jsme s bývalým ředitelem DPP ředitelem Ďurišem řešili několik problémů ohledně signálu na novém úseku metra A. Úspěšně, neboť tam je rychlý internet. Od té doby se podle mých teď už skromných znalostí nestalo nic,“ tvrdí Hudeček.