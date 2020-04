Okolí rybníka Martiňák mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi se už několik let postupně mění. Vznikl zde park U Čeňku, byla vytvořena malá políčka s výsadbami ovocných stromů, koryto Svépravického potoka prošlo revitalizací. Nyní v okolí rybníka skončila další etapa prací a kromě nového ostrova vznikly poblíž i tři malé a sedm velkých vodních ploch o výměře 3300 metrů čtverečních.

Rybník Martiňák po další fázi rekonstrukce. | Foto: MHMP

„Smysl těchto prací je jednoduchý. Dáváme do pořádku to, co člověk v minulosti svou činností poškodil. Tato opatření nám pomohou co nejvíce zadržovat vodu v krajině. Vzniknou také nové biotopy pro rostliny a vodní a mokřadní živočichy. Celé okolí rybníku Martiňák má také obrovský rekreační potenciál, což myslím, zejména letos, přijde Pražanům vhod,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.