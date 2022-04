Letový provoz se zvedá po celé Evropě. Podle dat evropského řízení letového provozu byl poslední týden provoz na 79 % stejného období roku 2019. Někteří dopravci, například Ryanair, se počtem cestujících již dostali na úroveň před covidem.

Traffic continued to recover in week 14 to over 24k flights/day, 79.2% of the 2019 level; @vueling up 28% week-on-week, @British_Airways up 15%@Transport_EU @ECACceac @IATA @A4Europe @ACI_EUROPE @CANSOEurope @eraaorg @EBAAorg pic.twitter.com/3ijxUv8rj0