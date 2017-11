Růžový sádrokarton chrání palác, kde visí deska k listopadu 1989

Kaňkův palác na Národní třídě, na kterém je umístěná pamětní deska připomínající 17. listopad 1989, je obložen růžovým sádrokartonem. Účelem je ochránit omítku paláce před plamínky svíček. ČTK to dnes řekla Iva Chaloupková, mluvčí České advokátní komory (ČAK), která v budově sídlí. Podle ní komora stejným způsobem postupovala i v minulých letech, aniž by to vzbudilo emoce veřejnosti. Podle některých komentářů totiž současné zabezpečení fasády paláce působí nevzhledně.

„Vápenná omítka, která je velmi citlivá na jakékoliv poškození, by se mohla svíčkami a voskem velmi poškodit. Už loni jsme proto spodní část fasády zakryli nehořlavým sádrokartonem, který je růžový," popsala Chaloupková protipožární opatření. Dodala, že Kaňkův palác je kulturní památka, a ČAK se proto snaží o něj pečovat. ČTĚTE TAKÉ: Stovky policistů v terénu dohlédnou na akce k oslavám 17. listopadu Změna umístění pamětní desky

Mluvčí komory poznamenala, že stejným způsobem byla spodní část budovy zakrytá také při loňských oslavách 17. listopadu. „Nikomu to vůbec nevadilo. Letos to možná vzbudilo emoce, protože tam ještě nejsou ty spousty květin a svíček," řekla Chaloupková.

Obavy z požáru vedly před rokem také ke změně umístění pamětní desky. Ta byla původně v podloubí Kaňkova paláce, kde v roce 1989 policie zbila demonstrující studenty. Při rekonstrukci paláce se však podloubí uzavřelo a deska nyní visí zvenčí. Změna rozhořčila zejména některé pamětníky listopadových událostí. ČTĚTE TAKÉ: Jet na demonstraci metrem? Letos se cestuje jinak Ochrana pláště budovy Chaloupková zmínila, že nehořlavý sádrokarton se na ochranu dlažby a omítky používal i když byl pomník na původním místě v podloubí. Jiné protipožární opatření než růžové desky přilepené izolepou majitelé objektu zatím nehledali, řekla Chaloupková. „Zatím jsme o změně ochrany pláště budovy neuvažovali. Uvidíme do příštích let," doplnila. Deska s prsty vztyčenými do vítězného "V" je jedním z míst, kam na 17. listopad chodí vzpomínat nejvíce lidí. Každoročně u ní položí stovky svíček a květin.



