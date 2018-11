Růžová kola zůstanou v ulicích i přes zimu, změní se ale pravidla

Věda a výzkum - Věda a výzkum Výzkumný a vědecký pracovník 45 000 Kč

Inženýři elektronici ve výzkumu a vývoji Vývojový pracovník - SW. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 45000 kč, mzda max. 65000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MVP: Chodovská č.p. 228/3, Praha 4, Kontaktovat e-mailem scalzo@cegelec.cz, " Vytváření nových aplikací pro zobrazování a analýzu diagnostických dat řídicích systémů vozidel MHD, " Implementace funkčností dle specifikace, " Správa a odstraňování chyb v již napsaných aplikacích, " Revize kódů, testování, tvorba dokumentace, " Znalost C# nebo C++, " Znalost sběrnic CAN, Ethernet výhodou, " výhodou anglický nebo německý jazyk, , Zaměstnanecké výhody: Nadstandardní zaměstnanecké benefity. Pracoviště: Cegelec a.s. - 001, Chodovská, č.p. 228, 141 00 Praha 41. Informace: Dagmar Scalzo, +420 271 003 362.