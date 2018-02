Růžová kola na Libeňském mostě jdou z ruky do ruky

Možnosti půjčit si kolo na překlenutí zavřeného Libeňského mostu využívá stále víc lidí. Denně se jich na růžových kolech půjčených od firmy Rekola sveze několik set. Zájem je tak veliký, že lidé v ranních a odpoledních špičkách mnohdy čekají u prázdných stojanů, až dorazí někdo z druhé strany.

„Je to tak, že ráno se hodně jezdí z Palmovky do Holešovic a večer z Holešovic na Palmovku. Provoz je i opačně, ale ne v takovém měřítku. Máme k dispozici vozík za kolo, na kterém je možné převézt najednou 3 kola,“ popsala koordinátorka pražského provozu Magda Zicháčková.

Firma uvažuje i o navýšení počtu kol. „Původně jsme měli k dispozici 16 kol, pro velký zájem jsme počet zvýšili na 21. Pokud by byl zájem ještě větší, počet kol nebude problém navýšit,“ potvrdila koordinátorka.

Na obou koncích mostu se stojany s koly objevily už v den uzavření mostu. „Nápad na zřízení náhradní cyklodopravy jsme dostali hned 18. ledna večer, kdy jsme zjistili, že bude Libeňský most uzavřen a budou mít na něj přístup pouze chodci a cyklisté,“ prozradila Zicháčková. Svůj nápad projednala s úřady a první zájemci se svezli ještě týž den odpoledne.

Služba je možná tak populární i proto, že je zdarma. Za půjčení se platí až od 16. minuty, přitom most se dá v klidu přejet za pět minut. Zpoplatněná je pouze rezervace kola, která je dobrovolná.

Kola sbírají po celých Holešovicích

Ve zbytku města kola nyní nejsou, firma má zimní přestávku a bicykly procházejí údržbou. Do ulic se znovu vrátí 21. března. Někteří uživatelé si však přítomnost kol vykládají po svém, a místo aby je vraceli hned za mostem, svezou se až do cíle. Pracovníci firmy tak kola sbírají nejenom po celých Holešovicích, ale jeli už i do Karlína.

„Je pravda, že se nám ozývají uživatelé s přáním, abychom spustili ostrý provoz již nyní, ale kromě řešení provozu na Libeňském mostě musí naši servismani pokračovat ve stavbě nových kol. V naší holešovické dílně připravují kola nejen do Prahy, ale staví tu kola i pro Liberec či Brno,“ doplnila Zicháčková.

Žlutá kola Ofo na mostě nebudou

Na podzim se v ulicích sedmé městské části objevila další firma v oblasti sdílení kol, čínská společnost Ofo. Její žlutá kola mohli zájemci využít ve zkušebním provozu až do zimní pauzy zcela bezplatně. Vedení této firmy neplánuje, že by nechalo kola v okolí Libeňského mostu rozmístit. „Objeví se zde až od jara v souvislosti s opětovným spuštěním naší služby,“ oznámil generální manažer Ofo pro oblast střední a východní Evropy Kacper Winiarczyk.

Kdy přesně to bude, není zatím zřejmé. „Naši službu znovu spustíme, jakmile to dovolí počasí. Současně si chceme být jistí tím, že máme v Praze k dispozici plně funkční tým spolupracovníků. Musíme najít vhodné posily, přivézt kola a musíme si být jistí tím, že služba perfektně funguje a že můžeme Pražanům nabídnout ten nejlepší možný servis,“ vysvětlil Winiarczyk s tím, že zájemci by se mohli dočkat v březnu či dubnu.

Nejisté je zatím i to, ve kterých městských částech budou žlutá kola k dispozici. Firma ještě jedná s radnicemi.