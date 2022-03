Účastnící průvodu provolávali rusky hesla Ne válce, Rusko bude svodné nebo Sláva Ukrajině. K protestu se kromě Rusů přidali i další odpůrci vojenské invaze na Ukrajinu. Lidé se k pochodu připojovali po celou cestu centrem hlavního města, další povzbuzovali demonstranty potleskem či skandováním.

Na shromáždění byly vidět hlavně bílo-modro-bílé vlajky symbolizující ruské protesty proti válce, Účastníci si přinesli také transparenty poukazující na to, že proti Putinovi stojí Rusové nejen v Moskvě či Petrohradě, ale i na Dálném východě či na Urale. Někteří měli s sebou cedule v ruštině, češtině i angličtině odsuzující ruský útok na sousední zemi.

Není důvod plesat: Praha ruší reprezentační ples, důvodem je válka na Ukrajině

Řečníci na Staroměstském náměstí mluvili zejména o tom, že se z Ruska stává pod vedením Putina fašistický stát. Upozornili na to, že se nyní na Ukrajině rozhoduje o osudu celé Evropy. Vyjádřili také podporu ruskému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému, kterého soud tento týden poslal na devět let do vězení.

Rusové během shromáždění uctili minutou ticha ukrajinské děti, ženy a bojovníky. Protest, na který po celou dobu dohlíželi policisté, ukončili po třech hodinách.

"Ruská diaspora, která byla v šoku z náhlého ruského útoku, se poprvé sešla, aby vyjádřila podporu Ukrajině, už 27. února na 7. výročí zavraždění ruského politika Borise Němcova na náměstí, které nese jeho jméno. Poté, co válka pokračovala dál, byl zorganizován Pražský ruský protiválečný výbor, který pomáhá ukrajinským uprchlíkům, a dnes byla svolána největší akce ruské emigrace, na kterou dorazilo 3 až 5 tisíc lidí," řekl Pražskému deníku jeden z organizátorů Gheorghi Evstafyev.

Pořadatelé svolali protest přes facebook. Uvedli, že i Rusové, kteří žijí v České republice, musí veřejně ukázat, že se jednoznačně staví proti válce. "Jsme s Českem, Evropou a celým světem proti ruské agresi," napsali.