„Od prvního dne války na Ukrajině jsme se ve firmě zabývali myšlenkou, jak co nejrychleji a smysluplně pomoci lidem prchajícím z oblastí postižených boji. Jak jim v Česku poskytnout domov, i když třeba jen dočasný, protože předpokládám, že většina z nich se bude chtít do své vlasti vrátit,” vypráví bezchybnou češtinou mladý podnikatel, který s rostoucími obavami a úzkostí sleduje nejen vývoj dění na Ukrajině, ale i situaci v rodném Rusku, kde žije část jeho rodiny.

„Moje rodina i přátelé, s nimiž jsem ve spojení, vědí, co se na Ukrajině odehrává, a musím říci, že jsou tím naprosto šokováni a zdrceni. Nikdo z nich nechce válku a nepodporuje násilí,” říká podnikatel, který si z ohledu na své blízké v Rusku i na svoji bezpečnost nepřeje zveřejnit jméno. Redakce však jeho totožnost zná.

Podle něho ale většina lidí v Rusku, zejména ti, kteří žijí na venkově, nemá vůbec ponětí o tom, jaké peklo na Ukrajině jejich prezident rozpoutal. Dostávají se k nim pouze informace oficiálně vydávané státními médii. A ty, jak známo, hovoří zcela jinou řečí. „Lidé, kteří vědí či tuší, co se na Ukrajině děje, se bojí promluvit. Dopustili by se tím trestného činu. A všichni přece víme, jak v Rusku dopadají ti, kteří dají najevo odpor, nesouhlas s invazí, kterou ruský prezident nazývá 'speciální operací',” přibližuje situaci ve své domovině muž, v jehož hlasu jsou slyšet obavy.

„Nejdříve jsme se s kolegy chtěli pustit do práce na webové stránce, na níž soustředíme nabídku hoteliérů i majitelů volných domů, bytů či pokojů, které by se daly využít k ubytování lidí prchajících z Ukrajiny na území Česka,” vrací se v myšlenkách do prvních hodin a dní po rozpoutání války. „Záhy jsme ale zjistili, že takový nástroj už několik let existuje, a to dokonce pro celou Evropu. Jmenuje se Uprchlici-vitejte.cz a je součástí celoevropské iniciativy, poskytující dlouhodobé ubytování uprchlíkům,” upozorňuje na projekt, který může nejen lidem postiženým válkou na Ukrajině usnadnit a zrychlit cestu ke střeše nad hlavou v cizí zemi.

„Na stránce s poněkud složitější adresou v češtině a ruštině denně aktualizujeme informace, které se hodí nejen lidem, kteří před válkou utekli do Česka, ale každému, kdo se chce do pomoci Ukrajině zapojit,” říká podnikatel.

A dodává, že o tom, jak jeho byznys v Česku válka a její důsledky ovlivní, teď vůbec nepřemýšlí. „Nikdo neví nic. Svět se může změnit ze dne na den. Učitelka sociálních věd nám na vysoké škole říkala, že inteligence je schopnost, umění přizpůsobit se. Takže se o to, až ta doba nastane, budeme snažit. Ale teď hlavně chceme pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.“