„Neměl roušku. Pravidla platí pro všechny stejně. Ven jen s rouškou nebo jinou překrývkou úst a nosu,“ uvedl v žertovné narážce na současnou situaci starosta Kolář páteční přesunutí Koněvovy sochy do depozitáře na svém facebookovém profilu. Radnice nyní naplnila usnesení zastupitelstva ze září loňského roku.

„Socha se pak přesune do připravované expozice Muzea paměti XX. století, která se bude věnovat období dvou totalitních režimů a významným historickým událostem na území Československa,“ informovala městská část na sociálních sítích. Radnice bude muset ještě nechat odstranit také podstavec sochy, na který však bude úřad potřebovat pravděpodobně ještě povolení. Následně vypíše soutěž na podobu nového památníku válečným osvoboditelům Prahy. Termín realizace není znám.

Kolářův dlouhodobý záměr nabral na obrátkách loni v srpnu při výročí okupace země vojsky Varšavské smlouvy (v roce 1968 podle některých zdrojů se právě bývalý velitel Koněv podílel na plánech na sovětskou invazi), kdy pomník na rozhraní Bubenče a Dejvic neznámý vandal polil rudou barvou a opatřil nápisy – mimo jiných třeba „Ne krvavému maršálovi!“ a také letopočty zdůrazňující rozporuplnost v Koněvově životopise.

Jste zbabělec! Ubožák!

Praha 6 čelila ruskému hněvu, starosta musel mít dokonce policejní ochranu, u sochy se demonstrovalo pro zachování pomníku i pro jeho demolici. Nyní se kvůli vládou omezeného pohybu osob sešlo na náměstí Interbrigády několik komunálních politiků, novinářů a fotografů. „Místo včetně přilehlého parčíku je obehnáno páskou a je k němu znemožněný přístup. Na místě hlídkují policisté a bezpečnostní agentura. Někteří kolemjdoucí si místo fotografují a na pásce visí cedule s nápisem 'Děkujeme Praho 6, konečně',“ píše zpravodaj ČTK.

A tak se vášně lidí přesunuly hlavně do facebookových diskuzí.

Pod Kolářovým příspěvkem se objevují vzkazy jako: „Jste zbabělec! Ubožák!“ Někteří uživatelé míní, že jde o neúctu k osvoboditelům Československa v hlavním městě. Zlobí se také proruští aktivisté, z nichž někteří i přes zákaz dorazili na místo a odstraňování Koněnovy sochy si fotili na mobil. Jiní občané zase starostovi děkují a vyjadřují radost.

„Zemi je třeba chránit nejen od promoření viry, ale i od promoření přežívajícími bacily komunismu a jiných škodlivin, které v různých temných a zatuchlých koutech rády přežívají,“ napsal na twitterový účet exministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Vytrvale nejprve tweetoval Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Opoziční politici, kteří nechali pokoutně odstranit sochu Koněva a zjevně k tomu zneužili krizovou situaci v zemi, jsou ostudou České republiky.



Tleskají jim extremisté. Slušní lidé se stydí za to, že v roce 2020 může někdo plivat po osvoboditeli Osvětimi a naší vlasti. pic.twitter.com/mFHBQNjzD9 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 3, 2020

Ruská ambasáda se k případu vyjdářila až později. „Tento skutek způsobuje hluboké rozhořčení. Nepřehlédnutelný je zvláštní cynismus zúčtování s pomníkem v předvečer 75. výročí vítězství nad nacismem,“ stojí v úvodu oficiálního stanoviska Velvyslanectví Ruské federace v ČR, která sídlí nedaleko – nyní po rozhodnutí magistrátu už na náměstí Borise Němcova, zavražděného opozičního politika.

Ruští diplomaté označili odstranění sochy za akt „komunálního vandalismu“, poslali protest i na ministerstvo zahraničních věcí a slibují, že „demolice pomníku maršála I. S. Koněva nezůstane bez příslušné reakce ruské strany.“

Na pamětní desce bude Solženicynův citát

Trnem v oku byl Rusům během roku 2019 rovněž starosta a bývalý bulvární novinář Novotný. Řeporyje podle něj vyhlásily válku Moskvě kvůli sporům o vybudování památníku generálu Andreji Andrejevičovi Vlasovovi, který v německém zajetí založil ROA a postavil se proti Sovětskému svazu. Vlasovci se podíleli na Pražském povstání.

„Vlasovci budou moci konečně spát spravedlivým spánkem. Dorazíme to. Tři pamětní desky ladíš jednou za život, nesmím to zkurvit, musím to dotáhnout, ale s tou podporou v zádech tady to nejde nedotáhnout!“ okomentoval na Apríla řeporyjský starosta typicky svérázným způsobem soubor fotografií, kde odhalil připravovanou pamětní desku.

„Působení protistalinské ruské osvobozenecké armády, známe jako vlasovci, je spjaté s četnými kontroverzemi. Zůstává však nepopiratelným historickým faktem, že tito muži se jako jediná organizovaná vojenská síla postavili po bok povstalců. Jejich zásah v nejkritičtější chvíli zastavil postup nacistických jednotek a zachránil Prahu před zničením,“ píše se mimo jiné na desce. Text je opatřen rovněž citátem básníka Alexandra Solženicyna, který kritizoval sovětského režimu a gulagy.