Rozvolňuje se, ale Pražský hrad zůstává nepřístupný. Kancléř Mynář se bojí front

Od čtvrtka Česko přešlo do třetího stupně protiepidemického systému (PES). Po další nucené koronavirové pauze vítají první návštěvníky kromě obchodů a restaurací třeba také muzea či galerie. Ve skupinách maximálně deseti osob vládní opatření proti šíření virózy covid-19 povolují také prohlídky hradů a zámků. Pražský hrad, sídlo prezidenta Miloše Zemana, každopádně zůstane „opevněn“ a veřejnost zatím nebude mít do hradního areálu přístup. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář alespoň pozval lidi na tradiční půlnoční mši do katedrály sv. Víta na Štědrý den.

Pražané při velikonočním víkendu v centru Prahy. Na snímku Hradčanské náměstí. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka totiž „na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků“. Ovčáček tvrdí, že pro areál Pražského hradu nelze automaticky aplikovat opatření, která platí pro muzea a galerie – tedy zaplnění jen 25 procent kapacity – ani opatření pro hrady, zámky a památky, kde PES povoluje maximálně deset lidí na prohlídce. „Je nutné vycházet z celkové povahy a smyslu opatření, jejichž aplikací bychom neměli vytvářet situace jdoucí proti smyslu zdravotní prevence. Například přeplněná nádvoří a fronty za přísné regulace vstupu do návštěvnických objektů,“ vysvětlil v tiskové zprávě na stránkách Hradu kancléř Mynář. OBRAZEM: Muzea a galerie vítají návštěvníky. Kde ve čtvrtek v Praze otevřeli? Přečíst článek › Mluvčí Ovčáček dodal, že uvnitř areálu bez návštěvníků probíhají rekonstrukční práce: „Celkovou opravou prochází ulice Vikářská, čerstvě dokončeny jsou opravy Vladislavského a Španělského sálu.“ Krásný den, milí přátelé! pic.twitter.com/vIpVUZvGVP — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 3, 2020 Přitom když se podobně jako nyní uvolňovala krizová opatření související s nemocí covid-19 na jaře, oznámil hradní kancléř Mynář, že se dočasně ruší bezpečnostní rámy a přísné kontroly u vstupu, které byly terčem kritiky části veřejnosti i některých politiků. Na přání prezidenta Zemana bylo navíc až do začátku června vstupné do návštěvnických prostor a okruhů Pražského hradu zdarma. Jenže teď může vyvolat adventní procházka na Hradčany trochu skličující pocit. „To jsme ve válce?!“ může leckoho napadnout, když vidí nepřístupná nádvoří a ozbrojené stráže a vojáky u bran. Oplocená je třeba i Strakova akademie, sídlo Úřadu vlády ČR. Zvýšená bezpečnostní opatření přijali také ve Sněmovní ulici. Před Vánoci bude výstava v Jízdárně Pražského hradu Od 20. prosince se však lidé podle Mynáře dočkají alespoň částečného otevření, kdy bude zpřístupněna výstava J. A. Komenský v Jízdárně Pražského hradu. „Platit budou hygienická opatření pro muzea a galerie,“ dodal Zemanův kancléř. Pražský hrad zrušil plošné kontroly. Mynář: Nejsme uzavřenější než za Husáka Přečíst článek › O čtyři dny později čeká – za podmínek stanovených usnesením vlády – na zájemce vánoční bohoslužba ve svatovítském chrámu. Pokud by i o Vánocích stále platil v tabulce PES současný třetí stupeň, mohlo by se zúčastnit maximálně třicet osob. Sborový zpěv je však teď při mších nadále zakázán. Pražský hrad zatím zve (nejen) obyvatele metropole do Národního muzea na výstavu „Lvem mě nazývají“, která pojednává o nejstarším českém symbolu a jeho cestě českými dějinami od poloviny 13. století až do současnosti. „Pro tuto výstavu zapůjčila Kancelář prezidenta republiky velmi vzácné exponáty,“ uvedl Ovčáček.