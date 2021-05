Ten, kdo si chce po dlouhé době nechat svůj účes vylepšit od kadeřníka, se musí prokázat potvrzením o testu na nemoc covid-19, dokladem o prodělání nemoci v posledních devadesáti dnech, nebo druhé dávce očkování.

Postačí ovšem také čestné prohlášení. To potvrdil třeba holič Petr Honc, jenž stříhá v Gentleman Store Barbershop. „Část našich zákazníků má potvrzení o testech, část podepíše čestné prohlášení ohledně toho, že byli testováni v zaměstnání,“ shrnul s tím, že zájem o služby v „jeho“ podniku je velký. Nejméně celý týden prý budou mít co dělat.

V kadeřnickém křesle je povinné mít nasazený respirátor, jeden kadeřník se svým klientem musí mít k dispozici plochu 30 metrů čtverečních. „Jedno křeslo jsme dali pryč, abychom zajistili dvoumetrové rozestupy, zákazníky také nenecháváme čekat uvnitř,“ doplnil Honc.

Kadeřnice bez dovolené

Velký zájem o termíny eviduje i kadeřnice Michaela Hájková, která stříhá v pražských Dejvicích. Tento týden ve svém diáři našla poslední dva volné. Stejně jako ostatní musela zavřít loni 27. prosince. „Nezbývalo nic jiného než to dlouhé období přežít. Museli jsme se uskromnit a šetřit, nepojedeme ani na žádnou dovolenou,“ říká Hájková.

Podle ní nedokázali někteří lidé bez úpravy vlasů vydržet. „Měla jsem tu kluka, co si sám vzal půlku hlavy strojkem a nahoře si nechal dlouhé vlasy. Musela jsem mu to srovnat, aby to měl plynule sestříhané,“ popsala kadeřnice.

A není ani zdaleka jediná, kdo napravuje pozůstatky amatérských zákroků z nouze. „Lidé si doma prováděli s vlasy různé věci, takže jim to teď opravujeme. Co nespravíme hned, spraví čas,“ řekl holič Václav Pražák, který je zároveň předsedou Asociace kadeřnických a kosmetických oborů.

Pandemie podle něj trend účesů nijak nezměnila. „Styly se vrací přibližně po dvaceti letech, když je jeden na ústupu, tak se vrací starší. Každý člověk je osobnost a chce mít svůj účes a nemusí to být zrovna podle nejnovější módy,“ podotkl muž, který se svému oboru věnuje čtyřicet let.

I jeho diář je plný. Termíny má rozebrané na 14 dní dopředu. „Musíme se zas trochu rozcvičit a promazat nůžky, abychom se dostali zpátky do cviku. Do práce jsme se hrozně těšili. Je jaro, hodně se zesvětluje a zkracuje,“ poznamenal.

Předseda: Pravidla jsou schůdná

Podle původních pravidel měli provozovatelé služeb evidovat jméno a telefon zákazníků a výsledek jejich testu na covid-19, namátkové kontroly pak měly porovnávat jména s údaji z oficiálních testovacích center. Na ministerstvo zdravotnictví se ovšem kvůli komplikovaným nařízením snesla vlna kritiky. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) později otočil a uvedl, že se zákazníci budou moci prokázat i testy ze zaměstnání nebo školy, stačí také čestné prohlášení o provedeném testu.

„Pravidla se nám podařilo po vytvoření mediálního tlaku zlepšit. Nyní už jsou schůdná. Myslím, že se nám je podaří zvládnout,“ dodal předseda kadeřnické asociace.