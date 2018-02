Rozvodovost v posledních letech klesá, manželství trvá déle

Rozvodovost v Česku v posledních letech klesá. Prodlužuje se také doba, kterou spolu manželé stráví, než se rozejdou. Průměrné manželství, které nevydrželo, trvalo v roce 2016 přes 13 let. Od počátku tisíciletí se tak protáhlo o dva roky. Předloni se rozpadlo 45 procent svazků. Bylo to nejméně za posledních 15 let. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Tradiční soužití má podpořit kampaň Národní týden manželství, která začíná v pondělí. Koná se její dvanáctý ročník.

V roce 1930 se rozpadlo asi šest procent manželství. O dvacet let později to bylo 12 procent. V roce 1980 nevydržel téměř každý třetí svazek. Na přelomu tisíciletí skončily nezdarem zhruba dvě pětiny manželství. V roce 2010 rozvodovost dosáhla 50 procent, nevydrželo tedy každé druhé manželství. ČTĚTE TAKÉ: V Praze začíná dvoudenní festival filmů o rozvodech Prodlužuje se doba Postupně se prodlužuje doba, kterou spolu lidé do rozvodu stráví. Průměrné manželství, které skončilo rozvodem, se v roce 2016 rozpadlo po 13,1 roku. V roce 2000 se lidé rozcházeli po 11 letech. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století spolu manželé vydrželi necelých deset let.

Za prodlužování doby je podle demografů i to, že přibývá rozpadů dlouhotrvajících svazků. Po více než čtvrtstoletí soužití se v roce 2016 rozešlo 4361 manželství. V roce 2007 to bylo 3777. ČTĚTE TAKÉ: V Praze končí rozvodem až polovina manželství Rozvody obyvatel měst a venkova Lidé se nejčastěji rozváděli kvůli rozdílným povahám, názorům a zájmům. Častou příčinou byly ale také nevěra či alkoholismus. Pětinu návrhů předloni podali muži, 38 procent ženy a zbytek oba partneři.

Ve třech čtvrtinách případů se rozváděli lidé z měst, ve čtvrtině z venkova. V téměř třech pětinách rozpadlých manželství žily nezletilé dětí. Víc než 7500 rozvedených párů mělo jedno dítě, přes 6400 dvě děti a téměř 800 pak tři a více dětí. ČTĚTE TAKÉ: Děti se rodí mimo manželství čím dál víc Šťastné páry se nehádají Letošní kampaň má motto Manželství bez mýtů. Pořadatelé chtějí poukázat na nejčastější zažité představy a omyly. Ty totiž podle organizátorů mají vliv na očekávání lidí a dopadají na jejich soužití. Patří mezi ně třeba to, že se šťastné páry nehádají, problémy ve vztahu se vyřeší narozením dětí, manželství znamená konec vášně a svobody nebo že nevěra vztahu prospěje a okoření ho. Podle vztahových poradců se řada lidí rozchází proto, že považuje manželství za "bezúdržbový mechanismus", nechce na něm pracovat a případné konflikty řešit.



