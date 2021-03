Psal se únor 2020. Manželství šestatřicetileté Kláry se po deseti letech nezadržitelně blížilo ke svému konci. „Mluvili jsme o tom několik měsíců, protože jsme již oba měli nový vztah. Odhodlat se a udělat tu poslední tečku formální však nebylo snadné. Nakonec nám paradoxně pomohl lockdown,“ vypráví účetní z Prahy 9.

V květnu se odstěhovala za svým přítelem, v červnu s manželem podali žádost o rozvod. A v červenci Klára zjistila, že čeká dítě. „Všechno nabralo rychlý spád. S přítelem jsme však miminko plánovali, takže jsme byli pochopitelně rádi, když to tak rychle vyšlo.“

Případ není ojedinělý

S manželem vychovávala dvě školou povinné děti, na jejichž výchově i výživném se dopředu domluvili. Stejně tak si v dohodě podané k soudu rozdělili společný majetek. Aby se miminko narodilo do úplné rodiny, plánoval si Kláru její přítel vzít. Ještě před začátkem března, kdy mělo přijít na svět. „Přestože na všem panovala shoda, soudy nás ještě nerozvedli. Na porodním sále tak došlo ke kuriózní situaci do rodného listu jsem musela zapsat manžela, se kterým se již tři čtvrtě roku rozvádím.“

Případ Kláry, která se ozvala redakci Pražského deníku, není vůbec ojedinělý. „Dotazy týkající se formálního určení otcovství jsou od občanů na naši matriku poměrně časté,“ prozradil Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6. Stejné zkušenosti mají například i v Praze 8 nebo ve druhé městské části.

A upozorňují na to, že i kdyby se paní Klára rozvedla (a nestihla se vdát do porodu), stejně bude zapsán do rodného listu muž, se kterým se rozvádí. „Narodí-li se totiž dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a 300. dnem po rozvodu manželství, je za otce dítěte považován manžel, resp. bývalý manžel,“ říká Andrea Zoulová, mluvčí Prahy 2.

Rozhodnout zatím může pouze soud

V současné době čtenářka Klára řeší, jak co nejrychleji zapsat biologického otce jejího přítele do rodného listu svého dítěte. Jedinou variantou pokud nechce čekat, než se rozvede je podání tzv. trojdohody. „Manžel prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco biologický otec prohlásí, že je otcem dítěte. Matka v takové situaci musí k oběma zmíněným prohlášením připojit svůj souhlas. Toto prohlášení je však nutné učinit výhradně před soudem, nikoli na matričním úřadu,“ popisuje Jiří Hannich.

Hannich zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby nejprve jedna z těchto tří osob podala soudu návrh na řešení dané situace. Ten pak oznámí matrice, komu přiznává otcovství. Tím ale celá záležitost nekončí. Součástí oznámení totiž není dohoda na příjmení dítěte. „Rodiče musí ještě na matriční úřad, aby zde prohlásili, po kom z nich ponese dítě příjmení. Má-li tedy matriční úřad informaci o tom, kdo je nový otec a jak se bude dítě jmenovat, může provést dodatečný zápis do matriky narození a vydat o tom nový rodný list,“ uzavírá Hannich.

Jediný, kdo může v současné době v dané věci rozhodovat, je tedy soud. „V poslanecké sněmovně je však již dva roky návrh novely, aby tuto trojdohodu mohli v budoucnu uzavřít všichni tři účastníci před matrikou. To by výrazně pomohlo přetíženým soudům. Protože těchto případů, kdy manžel není biologickým otcem, přibývá. A na náš úřad se s dotazem, kde to lze řešit, občané obracejí čím dál častěji,“ popisuje Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

Skoro polovina dětí se vloni narodila mimo manželství

A kolik že bylo v loňském roce rozvodů? „V metropoli bylo v roce 2020 rozvedeno 2633 manželství,“ prozradil Pražskému deníku tiskový mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. Pro zajímavost sňatků se uskutečnilo 5455.

Neméně zajímavé je i číslo narozených dětí a těch, které přišly na svět mimo manželství. V Praze šlo celkem o 14 713 miminek, z toho skoro šest tisíc, 5966 bylo nemanželských.