„S lítostí musíme oznámit, že slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí plánované na 27. 11. se vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci neuskuteční. Advent je především čekáním na narození. Nepřipusťme, aby se na desítkách JIP proměnil ve svůj opak,“ oznámila městská organizace Prague City Tourism na Twitteru. Stejně jako loni se tak smrk rozsvítí o víkendu bez fanfár a proslovů.

O podobě trhů s ohledem na nařízení a pravidla ohledně koronavirové pandemie bude jasněji ve středu, na kdy plánuje tiskovou konferenci provozovatel trhů, firma Taiko.

Přes dvacet dva metrů dlouhý a kolem šedesáti let starý smrk v neděli 21. listopadu pokáceli v Dolní Černé Studnici. Z Jizerských hor poputuje na pražské Staroměstské náměstí, kde bude vztyčen v noci z pondělí na úterý.

Vysoký a statný smrk, který se stal letošním Vánočním stromem pro Prahu, vybrala porota z 35 stromů, které jí lidé nabídli z celé republiky. „Hrozně nás to překvapilo. To, že by si vybrali zrovna náš strom, z vísky, která má 120 obyvatel, nás ani ve snu nenapadlo,“ vysvětlila Eva Kozderková, která veřejnou výzvu slyšela v dubnu v rádiu. V září se pak dozvěděli, že právě smrk z jejich zahrady bude ozdobou Staroměstského náměstí.