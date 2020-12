„Zkuste si rozpočtový hazard stejně jako ANO s ODS za podpory KSČM a SPD,“ vyzývá primátor Hřib na sociálních sítích. Cílem „klikací“ hry na webové stránce rozpoctovyhazard.praha.eu je ušetřit 9,5 miliardy korun, což je podle magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, KDU-ČSL a STAN) ztráta v městském rozpočtu způsobená schválením daňového balíčku obsahujícím mimo jiné i zrušení takzvané superhrubé mzdy a poklesu ekonomiky kvůli – Hřibovými slovy – „často nedotaženým vládním opatření“ spojených s virózou covid-19.

„Ztráta podstatné části městských příjmů díky hlasování ODS a ANO je opravdu velký problém. Snažíme se to lidem přiblížit interaktivní formou. Do této rychlé a zábavné klikací hry se může nyní zapojit každý. Méně zábavná je ale debata nad skutečnými škrty v městském rozpočtu. Vývoj ekonomické situace bude navíc ovlivněn zejména tím, jak se podaří vládě v příštím toce zvládnout celostátní proočkování populace. Tomuto rozpočtovému hazardu jsou vystavena i další města a obce v České republice, které mohou tento web převzít a upravit si jej pro sebe,“ uvedl pražský primátor v tiskové zprávě.

Hřib: Hlasovací koalice ANO-ODS si půjčí od dětí a vnoučat

Na facebookovém profilu Hřib dodává: „To, že lidem zůstane víc peněz z výplaty je samozřejmě super. Není ale super, že na to vláda nemá, a to ani díky příjmům, ani díky úsporám, které by to vynahradily.“ Podle primátora si „hlasovací koalice ANO-ODS“ si 100 miliard korun každý rok půjčí od „dětí a vnoučat“, které budou muset dluh jednou splatit i s úroky.

Hřib vyčítá, že na daňovém balíčku nejvíce vydělají lidé s vyššími příjmy, ale kvůli tomu, že „vláda vybírá peníze na své předvolební dárečky z kasy obcí a krajů“ dopadnou škrty na místní úrovni na všechny obyvatele plošně. Vedení metropole od začátku projednávání poslaneckého návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) legislativní novinku kritizuje.

Pražští zastupitelé na prosincové schůzi přitom po pětihodinové diskuzi schválili rozpočet, který počítá s příjmy i výdaji ve výši bezmála 88 miliard korun. Jak nyní upozornil mluvčí magistrátu Vít Hofman, hlavní město v tuto chvíli neplánuje zdražovat služby jako například parkování nebo městskou hromadnou dopravu. Primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě) pro oblast financí navíc ujistil, že se hlavní město dál soustředí na klíčové investice – na ty si však podle Hřiba bude muset Praha půjčit.

„Dojde k osekání provozních výdajů. Hra pouze přibližuje lidem rozpočet města a ilustruje částky vynakládané na jednotlivé oblasti,“ upozoril pražský primátor.

„Nejste-li schopen sestavit úspornější rozpočet, stejně jako to v době koronavirové krize musejí dělat firmy i domácnosti, a musíte žádat o radu občany, nemáte na postu primátora co dělat. Jestli je navíc pravda, že hospodaříte s rekordními běžnými výdaji, tak to platí dvojnásob,“ opáčil Hřibovi poslanec Jan Skopeček (ODS), který je považován za ekonomického experta občanských demokratů. A ti měli zrušení superhrubé mzdy v předvolebním programu, nyní využili situace a připojili se k Babišovi.

Měl byste okamžitě odstoupit, vzkázal primátorovi Portlík

Hřib následně Skopečkovi vzkázal, aby si nechal vysvětlit od brněnské primátorky Markéty Vaňkové a primátora Plzně Martina Baxy – tedy stranických kolegů – meziroční vývoj běžných výdajů samospráv, aby věděl, proč jim každý rok stoupají provozní výdaje města a jsou tedy vždy „rekordní“.

„Zneužil jste k manipulaci a politikaření web, který je v majetku města. To si nikdo nikdy nedovolil. Vaše práce má být služba Pražanům, ne politická agitka. Na zastupitelstvu jste několikrát ukázal, že rozpočtu vůbec nerozumíte,“ zaútočil na primátora také Tomáš Portlík, opoziční zastupitel a předseda pražské ODS.

Poslanec a opoziční zastupitel hlavního města Patrik Nacher (ANO), který při projednávání rozpočtu označil radního Vyhnánka kvůli údajnému kouzlení s čísly za Davida Copperfielda pražské koalice, v reakci na sníženou finanční podporu sportu (tu kritizovala i koaliční TOP 09) napsal, že škrtnout lze třeba část rozpočtu na PR poradce pana primátora: „Tam by se šetřit dalo.“

Jak může primátor spustit na oficiálních webech v majetku města hru k rozpočtu pro veřejnost s politickým textem, která obsahuje jím vybrané položky. Měl by jste @zdenekhrib okamžitě odstoupit a @piratskastrana by se měla vyjádřit k těmto PR manipulacím! @CT24zive @CTK_cz — Tomáš Portlík (@portlik) December 29, 2020

„Aktivismus“ se nelíbí ani zastupitelskému klubu vládního hnutí ANO, který v prohlášení připomněl, že „sekyru“ zaťal do státního rozpočtu také pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, když navrhl zvýšení slevy na dani na poplatníka. „Skutečný dopad na příjem Prahy i vzhledem ke stoupajícímu výběru DPH bude něco okolo miliardy,“ tvrdí zastupitel a exministr financí Ivan Pilný (ANO).

„Zkuste, pane primátore, alespoň polovinu svého času věnovat Pražanům, ne propagaci svého ega, Je čas převzít odpovědnost danou vaší funkcí. Nemáte-li na to, vraťte se ke svém lékařské praxi!“ vzkázal Hřibovi, který má vystudovanou medicínu, ale jako lékař nikdy nepracoval. Při podzimní koronavirové krizi však vypomáhal ve vinohradské nemocnici jako dobrovolník.

Objevují se názory občanů, že Hřibova „provokativní“ akce s „hazardní hrou“ ve snaze nalézt prostředky na zalepení děr v rozpočtu Prahy, zavání populismem. Městský web, který je součástí platformy Pragozor, totiž uživatelům dovolí vybírat jen z několika kategorií možných úspor v oblasti služeb, výstavby, péče, kultury, dopravy, daní a poplatků nebo IT.

Někteří diskutující se rozčilují, že seškrtání rozpočtu není objektivní, protože chybí například možnost ušetřit na budování cyklostezek a malování cyklopruhů, zastavení miliardového projektu lanové dráhy do Bohnic nebo podpoře „sousedských“ akcí – či naopak vydělat prodejem městských bytů a zefektivněním chodu úřadu. Pár komentářů předhazuje Hřibovi v souladu s magistrátní opozicí přílišnou aktivitu v celostátní a zahraniční politice.

„Zájemci o další informace o rozpočtu hlavního města až na úroveň faktur mohou použít transparentní rozklikávací rozpočet na adrese cityvizor.praha.eu,“ vzkázal primátor.