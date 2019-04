Podle Hřiba, který se vrátil z pracovní cesty na Tchaj-wanu, jde o údajnou koaliční krizi a vyvolal ji Pospíšil, šéf zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) a europoslanec.

„Začal totiž kritizovat něco, co jsem nikdy neřekl a co není pravda. Mrzí mě, že tuto kritiku medializoval, aniž by se mnou předem navázal dialog a nechal si věc vysvětlit, navíc v době mé zahraniční služební cesty. Mrzí mě také, že jakožto lídr jednoho z koaličních subjektů mediálně poškozoval Českou pirátskou stranu, partnerskou stranu, výroky o šmíráctví a komunistických praktikách,“ napsal v úterý na oficiální facebookovou stránku pražský primátor.

Nemorální a zároveň nelegální

Problém je, že Hřib i radní pro bydlení Adam Zábranský - primátorův největší zastánce - se tak trochu do celé věci zamotali. Piráti chtějí udělat s pomocí městského Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) a magistrátní firmy Pražská energetika (PRE) analýzu, která má zjistit, v jakých oblastech jsou prázdné byty. Hřib si chce pomocí dat ověřit, jestli je pravda, že ke krizi bydlení v metropoli přispívají právě nevyužívané nemovitosti a zda jde o zásadní problém.

„Ukazuje se, že zdanění nevyužívaných soukromých bytů na základě dat z elektroměrů je nejen nemorální, ale zároveň by to bylo nelegální,“ napsal v průběhu týdne na twitterový účet Pospíšil.

Hřib na tuto výtku zareagoval v rozhovoru pro Novinky.cz, kde v podstatě koaličnímu partnerovi (teď spíše soupeři) dal za pravdu. „Musí to (analýza) být dostatečně podrobné, aby to k něčemu bylo, a zároveň málo podrobné, aby nedošlo k porušení pravidel GDPR (evropské nařízení o ochraně osobních údajů) nebo čehokoliv jiného,“ uvedl primátor. Zároveň však nedokázal jasně říct, jaké jsou pirátské plány ohledně zdanění prázdných bytů, které si třeba někdo koupí na stáří či jako investici.

I když se Hřib vykrucuje, že mu Pospíšil vytýká něco, co nikdy neprosazoval, tak už v únoru se o nyní kritizované možnosti zmínil. Na diskuzi s občany odpovídal na dotaz, jak se hodlá Praha postavit k problému „bydlení duchů“.

Hřib zmínil, že legislativní nástroj je založený na reformě daně z nemovitosti a že jej použili v kanadském Vancouveru i jiných světových metropolích. Zákonodárnou inciativu v tomto směru však hlavní město podle primátora v tomto roce nechystá využít. „Ale myslím, že není úplně vyloučeno, že i na toto dojde, protože to patří k mixu těch nástrojů,“ řekl tehdy Hřib a dodal, že nejdřív bude nutné získat statistiky o odběru elektřiny i vody.

Podle mediálních prohlášení Prahy sobě a dalších subjektů sdružených pod názvem Spojené síly pro Prahu se zatím zdá, že Pospíšil je v nesouhlasném boji proti primátorovi osamocen. Jan Čižinský (Praha sobě) dokonce podobnou myšlenku podporuje, Hana Marvanová (STAN) byla zase překvapenou hloubkou konfliktu.

Podpora od lidovců

Ve čtvrtek se ozvalo rovněž vedení pražských lidovců, kteří kandidovali v loňských komunálních volbách s Pospíšilem v čele, ale do zastupitelstva pronikl pouze Jan Wolf. V minulém volebním období však byla KDU-ČSL součástí vládnoucí koalice pod vedením hnutí ANO, kde dělal právě Wolf radního pro kulturu.

„Pražská KDU-ČSL podporuje snahu pražské koalice řešit problém neobydlených bytů a prázdných domů. Tzv. investiční byty, které zpravidla zůstávají prázdné, deformují trh a uměle zvyšují cenu bydlení. Bydlení se stalo nedostupné i pro středněpříjmové skupiny. Byty a bytové domy jsou součástí veřejného prostoru a musí plnit svoji funkci,“ informovala strana média.

Evžen Korec, šéf developerské firmy Ekospol, však v komentáři Pražskému deníku napsal: „Trestat majitele prázdných bytů vyšší daní je jen prvním krokem k jejich nucenému vyvlastnění.“ Podle něj dlouhodobou krizi realitního trhu v Praze pomůže vyřešit spíš rychlejší proces povolování nových staveb a zajištění pozemků vhodných pro bytovou výstavbu.