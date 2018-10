Rozhoduje se o budoucnosti Prahy. Čižinský by se nebránil koalici s ANO a ODS

Letošní nervozita v pražských centrálách politických stran je mnohem větší než před čtyřmi lety. Především ve štábu hnutí ANO v OD Kotva se vznášejí otazníky, zda sázka na byznysmena Petra Stuchlíka a obří reklamní kampaň vyjde.

"Praha je nejvýznamnější, chceme tady vyhrát," zdůraznil v pátek šéf ANO a premiér Andrej Babiš, který se v hlavním městě osobně zapojil do přesvědčování voličů. Na vítězství ovšem pomýšlí i ODS, která vsadila na bývalého primátora Bohuslava Svobodu. "ODS je spojená s pražskými kmotry typu Janouška, ale to už je pryč, panu Svobodovi důvěřuji, volil jsem ho," řekl Deníku zhruba čtyřicetiletý muž nedaleko sídla ODS v Truhlářské ulici.

Hodně si věřil i Jan Čižinský s hnutím Praha sobě. Kdyby mu odevzdalo hlasy všech 97 tisíc signatářů jeho registrační listiny, mohl by pomýšlet na primátorské křeslo. Jak Deník zjistil, nebránil by se přitom ani koalici s ANO a ODS. Jeho plus spočívá v širokém volebním potenciálu, neboť do party by ho též vzali Piráti a Spojené síly pro Prahu Jiřího Pospíšila a Hany Marvanové.

I TOP 09 si dělá zálusk na zlatý stupínek, v čemž se neliší od Hřibových Pirátů. Jinak řečeno, souboj o pražského primátora je letos napínavý a dramatický. "Hlavně aby se pak domluvili a v Praze se zase konečně dalo jezdit a stavěly se byty. Taky by se mi líbilo, kdyby tu vyrostla koncertní síň nebo knihovna, na kterou by se jezdil dívat celý svět," vyslovil své přání Matěj Poláček, který odvolil v Praze 1.