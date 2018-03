Rozhodnuto. Radní schválili změnu územního plánu pro Šatovku

Co bude dál se Šatovkou? Rada hlavního města dnes odsouhlasila změnu územního plánu, kterou změnila funkční využití usedlosti z čistě obytného na budovu veřejného vybavení. Změnu musí ještě potvrdit zastupitelstvo a potom by Šatovka mohla být rekonstruovaná a v budoucnu by se mohla proměnit na komunitní centrum, jak zamýšlí Praha 6.

dnes 13:55 SDÍLEJ:

Městská část přitom čeká na změnu už od roku 2011. Místo chce přeměnit na centrum pro setkávání a přednášky zejména pro seniory. V zahradě by také mohly vyrůst malé domky, sloužící k trvalému bydlení seniorů. Radnice Prahy 6 ovšem musí připravit projekt a získat stavební povolení. Podle starosty Ondřeje Koláře to může trvat tři až sedm let. ČTĚTE TAKÉ: Soud potrestal sguattery za obsazení Šatovky. 50 hodin obecně prospěšných prací Trest za vniknutí do Šatovky Podle opozice mohlo město udělat v případě Šatovky mnohem více. Poslední obyvatelé se z usedlosti odstěhovali v roce 2011, nájemci nebytových prostor pak v roce 2015 a budova byla svěřena městské části pro sociální účely. Posudek navíc ukázal, že jsou v budově narušeny statické konstrukce. Squateři, kteří do budovy v únoru vnikli, tvrdí, že zde chtějí udělat prostor pro setkávání lidí. Podle policie se dopustili trestného činu a soud devíti z nich udělil trest v podobě obecně prospěšných prací. Rozsudek ale zatím není pravomocný a aktivisté se proti němu odvolali. ČTĚTE TAKÉ: Squatteři po šesti dnech opustili střechu Šatovky. Policie je dole zadržela

Autor: Redakce