Rozhodlo klima, ne peníze. Coufal upřednostnil Slavii

Měl se hlásit na Spartě. Ale pak otočil. Změnil plány. Obránce Vladimír Coufal přestupuje z Liberce, ovšem nikoliv na Letnou, nýbrž do Slavie. „Červenobílý dres je blíž,“ přiznal člen reprezentace na soustředění v Rakousku.

Vladimír Coufal v dresu LiberceFoto: Jaroslav Appeltauer

Dohoda je na světě, brzy se stvrdí na papíře. „Dokud to není podepsané, tak to nechci úplně detailně komentovat,“ řekl muž, jenž v létě oslaví 26. narozeniny.

Otázkám na nečekanou otočku se však nevyhnul. Co za ní stojí? „Nerozhodly peníze, jak se píše. Ta částka, co se objevila, je nesmyslná. Až to podepíšu, tak se vyjádřím víc,“ doplnil Coufal.

Coufal se podle informací Deníku nechal přemluvit Jindřichem Trpišovským (trenér Slavie) a Janem Nezmarem (sportovní ředitel Slavie). Oba zná z působení pod Ještědem.

Právě personální „jistota“ v Edenu hrála svou roli. „Byl to jeden z faktorů,“ pousmál se Coufal, který naznačil, že do Slavie ho přilákala i převážně česká kabina. „Probíral jsem to se spoustou lidí. Pozitivní zprávy o partě jsem měl ze Sparty i ze Slavie. Ve Slavii jsou ale vesměs čeští hráči a česká liga je specifická. Partu, která je schopná si věci vyříkat k úspěchu, prostě potřebujete,“ konstatoval Coufal, pro něhož půjde o završení skoro filmového příběhu.

Abyste byli v obraze: v sedmnácti letech dostal vyhazov z proslulé líhně Baníku Ostrava. Přes Hlučín a Opavu se ale nakonec vypracoval do Liberce. „Před sedmi roky jsem si mohl vybírat tak maximálně mezi nějakými vysokými školami. I proto jsem si teď zájem Sparty a Slavie, dvou nejslavnějších klubů, užíval,“ zmínil.

Ve Slovanu strávil plodných šest sezon. „Už jsem ale potřeboval změnu. Ne, že by byl Liberec špatný klub. Třikrát jsme hráli Evropskou ligu, vyhráli jsme pohár, ale poslední rok a půl už jsem cítil, že se potřebuji posunout,“ řekl nebývale upřímně.

„Chci vyhrávat. V Liberci můžeme udělat sérii pěti zápasů, ale nikdy tam asi nebudete vyhrávat pořád. Ten tým na to zkrátka není. Už mi to tam prostě přestalo stačit. Chci hrát velké zápasy a vyhrávat tituly,“ uvedl Coufal.

V zimě měl nakročeno do tureckého Sivassporu, který ale z rodinných důvodů odmítl. Po prvním duelu jarní části se pak prý ještě narychlo řešil odchod do Slavie. „S trenérem i majitelem panem Karlem jsme usoudili, že by nebylo dobré odcházet v rozehrané sezoně. A dostal jsem slib, že v případě zajímavé nabídky můžu odejít v létě,“ dodal.

Přišla z Prahy. Nejdřív jedna, pak druhá. „I teď jsem primárně chtěl do zahraničí. Ale byly jen nějaké náznaky. A já jsem si přál mít hotovo, než začne příprava. České kluby byly nejrychlejší,“ vysvětlil.

Za pár dní už může říct na rovinu: Slavia byla nejpříjemnější volba.

Mimochodem: napodobí dřívějšího parťáka Jana Sýkoru (i on mohl jít do Sparty, ale vybral si sešívané). A loni Slavii upřednostnil také stoper Jakub Jugas.

Na Letné si rvou vlasy…