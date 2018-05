Rozhádanou koalici podpoříme, ale... ODS a TOP 09 si v Praze kladou podmínky

Do podzimních komunálních voleb zbývá nějakých 120 dní. Je otázka, zda je to pro pražskou koalici moc, nebo málo. Na čtvrtečním zastupitelstvu budou nejspíš někteří radní za Trojkoalici odvoláni a magistrátu bude vládnout menšinová rada se zástupci hnutí ANO a ČSSD. Opozice je ochotná takovou variantu podpořit s tím, že ve středu zveřenila požadavky, které musí vláda splnit.

Předseda pražské ODS Tomáš Portlík zahájil tiskovou konferenci v budově magistrátu tím, že pokáral současnou vládní koalici v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) za "alibistickou nečinnost" a že vládnoucí zastupitelé často svádějí něco na ostatní. "Nám jde o stabilitu a rozvoj Prahy," řekl. "Musíme reagovat na rozpad pražské koalice."

Koalice je od začátku května v takzvaném dohodovacím řízení, kdy ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL a STAN) vyjednávají o dalším pokračování spolupráce. Spory mezi těmito třemi subjekty považuje opozice - reprezentována ODS a TOP 09 - za důvod, proč je rozvoj hlavního města paralyzován.

Krize by měla podle zákulisních spekulací vyvrcholit právě ve čtvrtek, kdy ANO plánuje na jednání navrhnout (nebo alespoň podpořit) odvolání náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) a radní Jany Plamínkové (STAN/Trojkoalice). Zástupci ANO to však podle agentury ČTK nepotvrdili. Podle informací Pražského deníku to však je pravděpodobné a ANO s ČSSD už si domluvily tichou podporu opozice až do voleb.

Skočí ANO na špek?

"Strany minulosti ODS a TOP 09, které nedokázaly udržet koalici v minulém volebním období ani nedokázaly ustavit koalici na začátku roku 2016, odstartovaly volební kampaň. Byla to současná koalice, která musela dát MHD do pořádku. Byla to až tato koalice, která dokázala předložit návrh nového územního plánu do veřejného projednání, když TOP 09 nesplnila svůj slib, že plán bude hotový v roce 2015. Je to tato koalice, která začala řešit podfinancovanost městských částí. Byly to pravicové strany, které všechny peníze poslaly do tunelu Blanka a zapomněly na standardní údržbu nejen mostů. Záleží na klubu ANO, zda skočí ODS a TOP 09 na předvolební špek a půjde do voleb v menšinové vládě," reagovala pro média náměstkyně Kolínská.

Představitelé opozičních stran ovšem zatím neřekli konkrétně, koho by podpořili v případě, že by došlo k výše zmíněnému porušení koaliční smlouvy a rozpadu vlády nad Prahou. Ale ve středu nadiktovali několik zásadních bodů, které, pokud budou splněny, zachrání rozhádanou koalici. "Jsme připraveni tyto body podpořit, ať už budou předkládány kýmkoliv," řekl šéf klubu TOP 09 Václav Novotný.

Peníze do infrastruktury

ODS a TOP 09 žádají, aby se Praha snažila o získání finanční spoluúčasti státu na významných stavbách - hlavně metra D, spolupráci se Středočeským krajem při budování P+R parkovišť a zahloubení dopravních tepen, tady se jedná hlavně o ulici V Holešovičkách. "Finanční prostředy z rozpočtu musí jít do infrastruktury," prohlásil Filip Humplík z ODS.

Jeho kolegyně Alexandra Udženija prezentovala požadavky v oblasti hospodaření. "Chceme zdravý rozpočet na rok 2019 bez navyšování běžných výdajů a více peněz pro městké části, jednalo by se o zhruba dvě stě korun na obyvatele," řekla místopředsedkyně občanských demokratů. "Omezování provozních výdajů je nutné přeložit do češtiny – znamená to konec navyšování odměn strážníkům, učitelům a pracovníkům v sociálních službách," namítá Kolínská.

Důležitým požadavkem je také podpora územního plánu. ODS a TOP 09 chtějí, aby se schválily změny nutné pro výstavbu tramvajových tratí a vnějšího okruhu, zrušení stavebních uzávěr na brownfieldech nebo přípravu mostu přes Vltavu v Suchdole.

Mosty mají spojovat

"Mosty jsou od toho, aby spojovaly a ne rozdělovaly," tvrdí Novotný, zástupce topky. Podle něj Libeňský most slouží aktivním pražským politikům pouze jako "předvolební instrument". "Jim nezáleží na tom, co s tím mostem bude. Libeňský most je symbol koalice, která není schopná se dohodnout vůbec na ničem," dodal. Právě nejistý osud architektonické památky z roku 1928, která je ve špatném stavu, odstartoval současné sváry.

Ačkoliv ODS i TOP 09 odmítly, že by je s žádostí o podporu kontatkoval někdo z ANO a že by se tlačily do rady, tak jejich středeční požadavky se trochu podobají těm, které zveřejnilo Krnáčové hnutí jako podmínky pro Trojkoalici nutné pro pokračování koalice v současné podobě.