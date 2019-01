Na začátku loňského prosince vyvolalo minimálně u pražských pamětníků a milovníků prvorepublikové architektury bourání vily v památkové zóně na Vinohradech velký poprask. Radnice Prahy 10 se snažila demolici domu z roku 1921 zabránit. Podle úředníků městské části tvrdí statik, že vila v ulici Na Šafránce by se mohla zachránit. I když je v troskách.

Teď rondokubistická stavba v kolonii Svépomoc od F.A. Libry v památkové zóně na pomezí Vinohrad, Žižkova a Vršovic připomíná spíš dům v poválečné zóně. Z vily zbyly ruiny, v části domu zůstaly jen suť, prolomené trámy a obnažené cihly. V oknech chybí sklo. Ale zbytek budovy je podle nového posudku stabilní.

„Statik nenařídil odstranění celé budovy, takže to, co tady je, by mohlo plnit funkci stavby. V jakém rozsahu, to ukáže další řízení,“ uvedla pro Českou televizi Dana Rafflová, vedoucí stavebního odboru Prahy 10. Do konce ledna má být hotové provizorní zastřešení, které statik nařídil kvůli povětrnostním vlivům.

Majiteli hrozí pokuta

V posudku píše další doporučení, která jsou nutná, aby se zabránil dalšímu samovolnému bourání. „Je vidět, že došlo k další degeneraci zdiva: třeba uvolnění části atiky při jižní fasádě a uvolnění stropní konstrukce,“ popsala úřednice Rafflová. Podle České televize už běží s majitelem vily - firmou AWM Bohemia CZ - správní řízení. Čeká se, s čím vlastník přijde, protože prosincová demolice byla nezákonná. Majiteli hrozí zhruba dvoumilionová pokuta, avšak v minulosti padaly za podobné protiprávní jednání spíše statisícové částky.

„Není jiná možnost, než maximum objektu zachovat a zbytek prostě obnovit,“ prohlásil na začátku prosince vedoucí odboru památkové péče pražského pracoviště Národního památkového ústavu Jan Holeček. Proti bourání byli kromě radních Prahy 10 rovněž sousedé z kolonie, kteří dokonce sepsali petici.

„Jako starostka Prahy 10 nemám skoro žádnou zákonnou pravomoc, jak pomoci. I přesto se mi podařilo zastavit nezákonné bourání rondokubistické vily u nás na Královských Vinohradech. Zásadní problém vidím v legislativě, kterou chci jako senátorka změnit. Své argumenty budu stavět na tom, jak naplňujeme obsah Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, ke které Česká republika přistoupila už v roce 2000!“ uvedla na facebookovém profilu Renata Chmelová (VLASTA). Podobně jako na Slovensku by podle tak podle ní mělo být bourání památkově chráněné stavby trestným činem.