„Moje malá vítězství - plošné nošení roušek skončí s nouzovým stavem!" napsal na svém twitteru Roman Šmucler. Dále by se však roušky nosily v uzavřených prostorách a MHD.

Pro server iDnes uvedl: „To znamená uzavřené prostory, MHD. Jinde to může být doporučené, ale skončilo by takové to plošné nošení, že člověk jde sám ulicí v třicetistupňovém horku a musí mít něco na obličeji.“

Podle něj se na tom shodla rada poskytovatelů a vědecká rada. „Je to konsensus odborné veřejnosti.“ Roušky by se prý neměly stát politickým symbolem, nařízeným opatřením musí lidé důvěřovat.

Hamáček informaci popřel

Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček ale informaci následně popřel. „Ústřední krizový štáb nepřijal žádné rozhodnutí či doporučení k ukončení nošení roušek. Tato věc je v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Nošení roušek nemá vazbu na trvání nouzového stavu,“ napsal.

Nošení roušek spadá pod kompetenci ministerstva zdravotnictví a sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro iDnes uvedl, že o tom, kdy roušky sundáme, budou jednat epidemiologové. „Nošení roušek není vázáno na nouzový stav. Jedná se o jedno z nejdůležitějších opatření, které jsem přijali. V době rozvolňování opatření, kdy se lidé začínají více potkávat, mají roušky ještě větší význam,“ řekl.

Vláda zavedla povinné nošení roušek na veřejnosti 18. března.