Na ulici rouškaři ztracejí, v MHD drtivě vedou

Krátká cesta mezi Dejvicemi a Holešovicemi stačila, aby bylo vidět, jak moc Pražané chodí po ulicích v rouškách. Popravdě, moc ne, poměr byl dvě třetiny „nahoře bez“, třetina se zakrytými ústy a nosem. A i na jiných místech to bylo podobné. Naštěstí v metru, tramvajích a autobusech, kde jsou už roušky, šátky či šály povinné, byla situace zcela opačná. Jak podle redaktorů Pražského deníku, tak podle strážníků, si aspoň v MHD vzali nařízení města lidé k srdci. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové mělo zakrytý nos a ústa zhruba 95 procent cestujících. Nezakryté je měli hlavně turisté. „40 cestujících jsme z MHD vykázali, ostatní si obličej po našem upozornění zakryli. V kontrolách budeme pokračovat,“ řekla mluvčí.

Aktualizace! Provoz metra na linkách A a C bude jezdit podle prázdninového jízdního řádu již od čtvrtka 19. 3. ❗️

Znamená to prodloužení intervalů o 1-2 minuty.

Prázdninový režim na lince B (Zličín – Černý Most) je nasazen již od dnešního dne❗️https://t.co/LtmToQ1tpk pic.twitter.com/McTjhkYwFx