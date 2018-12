Roky zabírají vraky místa v (nejen) pražských ulicích. Pomůže zákon?

/FOTOGALERIE/ Nevypadají sice na první pohled jako autovraky, ale mají šest měsíců propadlou technickou. Podle připravované novely zákona je magistrát bude moci odtáhnout.

Zarůstá travou, evidentně se s ním nejezdilo několik měsíců, nejeví však větší známky koroze a žádná podstatná součást mu na první pohled nechybí. Řeč je o vozidle, které již řadu měsíců blokuje parkovací místo ve Vršovicích.Správa hlavního města sice dostala podněty na odtažení stovek podobných vozidel, nesplňují ale požadavky, podle kterých by mohly být odstraněny. To se však brzy změní.

Šest měsíců bez STK a pryč z ulice

Ve sněmovně nyní leží novela zákona o pozemních komunikacích, podle které bude možné odtáhnout vozidlo, jež má propadlou státní technickou kontrolu (STK) více než šest měsíců. „Půl roku je dostatečně dlouhá doba. Ne každý má na to, aby odstranil závadu do týdne,“ uvedla pro Deník jedna z předkladatelů novely Zuzana Ožanová (ANO). Dosud totiž bylo možné odtáhnout pouze ta vozidla, kterým chyběla podstatná součást nebo nebyla způsobilá k provozu, jak uvádí zákon z roku 2016.

V praxi to dosud znamená, že autu musí chybět část motoru, pohonu, karoserie, pérování nebo kol. Málokteré odstavené vozy tedy mohou úředníci za vrak označit. Problém nepojízdných aut, která blokují parkovací místa, tak zjevně nezpůsobuje neochota úředníků a policie nahlášené případy řešit. „Cílem je řešit dlouhodobě odstavená vozidla, která nesplňují známky vraku. Pokud jim totiž chybí registrační značka, neznamená to, že se nejedná o vrak,“ vysvětlila Ožanová.

Odstranění auta bude mít v gesci vlastník komunikace, kterým je většinou obec či kraj. Ten vyzve majitele auta, aby jej odstranil. Pokud tak do dvou měsíců neučiní, správa vozidlo odtáhne a dá majiteli následně lhůtu tři měsíce. Pokud se o svůj majetek ani do té doby nepřihlásí, stroj půjde do dražby, nebo jej správa zlikviduje. Teoreticky by tak celý proces mohl trvat jedenáct měsíců.

Šance na schválení novely zákona je velmi reálná, vše záleží na rychlosti sněmovny. Nejedná se ale pouze o problém Prahy, ten je v celé řadě českých měst. Vláda ale nepodpořila návrh opoziční TOP 09, který stanovoval lhůtu propadlé STK na tři měsíce.

V Praze pouze desítky odtahů

Problematika vraků je v Praze závažnější mimo parkovací zóny. Naopak v částech metropole s placeným parkováním mohou strážníci nařídit odtah i bez souhlasu úřadů. Pražané také mohou vrak nahlásit pomocí portálu Správy služeb hlavního města Prahy (SSHM).

Ta od ledna letošního roku do konce října obdržela 459 návrhů na odstranění vozidel, přičemž ekologicky zlikvidovala pouze 89 z nich. V minulém roce obdržela dokonce 2342 podnětů, k likvidaci šlo ale pouhých 46 vraků. Pražané dlouhodobě poukazují na nedostatek parkovacích ploch, novela by měla některá místa uvolnit.

Zuzana Ožanová (ANO): Je třeba brát ohled na sociálně slabší případy

/ROZHOVOR/ Novelu zákona o pozemních komunikacích předložili v listopadu poslanci ANO Zuzana Ožanová a Milan Feranec a ministr dopravy Dan Ťok.

Co je cílem novely?

Cílem je řešit dlouhodobě odstavená vozidla, která nesplňují známky vraku. Pokud jim totiž chybí registrační značka, neznamená to, že se nejedná o vrak. Může se pouze řešit, že nemají pojištění.

Může se jednat i o vozidla stará pět šest let, která nemají technickou způsobilost. Vraky to ale nejsou a nejde s nimi nijak hnout. Novela také řeší i takzvaná zaniklá vozidla. Jejich odstranění bude v gesci majitele pozemní komunikace. Není půl roku příliš dlouhá doba?

Není. Je třeba brát i ohled na sociálně slabší případy. Majitel může být například dlouhodobě v nemocnici či ve vězení. Každý nemá na to, aby odvoz zajistil okamžitě.

Nejedná se ale pouze o problém Prahy. Jedná se o celorepublikový problém. Kdy by novela mohla začít platit?Vše záleží na rychlosti sněmovny, pro kterou je nyní prioritou rozpočet. Termín nedokáži odhadnout. Šance na její schválení je relativně velká, je udělaná tak, aby v praxi dobře fungovala.