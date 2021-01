A jak zní tedy fakta? TSK loni postavila či opravila 84 kilometrů silnic a 38 světelných křižovatek. Jde například o pětikilometrový úsek Jižní spojky, opravené jsou z ní i tři sjezdové a nájezdové rampy do ulic Chodovská, V Podzámčí a Modřanská.

„Myslíme na všechny druhy dopravy. Splácíme dluh, který se vytvořil v posledních letech,“ říká Scheinherr.

Rekonstrukce se loni dočkala také Evropská ulice v Dejvicích. Po novém povrchu jezdí auta od začátku letních prázdnin v Praze 12, kde byl opraven kilometrový úsek silnice na Novodvorské včetně dvou kruhových objezdů. Pohodlnější jsou díky novému asfaltu cesty po Novovysočanské mezi Spojovací a Krejcárkem. Novotou září rovněž ulice Nádražní vedoucí ze Smíchova na Barrandov, tramvaje jsou nyní oddělené od aut.

Celkovou rekonstrukcí prošla ulice Prosecká. Povrchy včetně podkladové vrstvy a odvodnění dostala ulice Jaselská v Praze 6, kde TSK vysadila i novou zeleň.

Rekonstrukce bez strachu o politické body

Důchodci ocení přechody na Karlově náměstí, nemusejí scházet do podchodů. Metropole se pyšní 54 kilometry opravených chodníků. Pod drobnohledem jsou spojnice přes Vltavu. Vypukla rekonstrukce Barrandovského mostu, ale zatím pouze jeho pilířů.

„Do rekonstrukce jsme šli bez strachu o politické body, protože mosty se mají opravovat podle technického stavu, ne rozmaru politiků,“ soudí Scheinherr.

„Udělali jsme několik diagnostik mostů, včetně zatěžovacích zkoušek v Libni. Na zhotovitele jsme před pár měsíci vypsali zakázku,“ shrnuje pražský radní pro dopravu. Slavnostně byla na podzim otevřena také Trojská lávka.

Opraveno loni bylo 12,5 kilometru tramvajových tratí. „Stavíme trať z Pražského povstání na Pankrác. Schválili jsme i její prodloužení o dalších 700 metrů ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická,“ líčí Scheinherr.

Dalším „tramvajovým počinem“ v metropoli se má stát trať z Barrandova do Slivence. Město má v rukou stavební povolení. Stejně tak na dvě tramvajové smyčky: Zahradní město a Depo Hostivař. V přípravě je trať Bohnice – Kobylisy.

Cyklisté za 170 milionů korun

V ulicích Prahy se loni vyznačilo 31 kilometrů cyklotras a postavilo osm kilometrů samostatných cyklostezek, přibyly stovky cyklostojanů.

„Investovali jsme do cyklistické infrastruktury rekordních 170 milionů korun. Mezi největší investice patřil podjezd pod Povltavskou podél Rokytky nebo rozšíření a oprava stezky A2 z Modřan na Zbraslav,“ přiblížil v bilančním příspěvku Scheinherr.

Dlužno dodat, že v loňském roce se díky koronaviru a souvisejícím restrikcím zvýšil počet cyklistů v ulicích až na dvojnásobek.

Opozice: Kolony nejsou prioritou

Vedení metropole se nevyhnulo kritice opozice. Podle lídra pražské ODS Tomáše Portlíka se zdržuje především příprava velkých staveb a do pohybu se dávají jen menší opatření jako například nové cyklostezky.

„Žádný průlom nepřišel, stále čekáme na bod zlomu u velkých infrastrukturních staveb,“ zdůrazňuje Portlík. „Pan primátor (Zdeněk Hřib z Pirátské strany) tvrdí, že zahájil stavbu metra D, přitom nemá v rukou stavební povolení,“ připomíná.

Koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) se dle jeho mínění podařilo zklidnit od aut některé úseky. „Ale aniž by to zkonzultovali s vedením městských částí. Viz kauzu Smetanovo nábřeží,“ dodává Portlík.

Opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO) prohlašuje, že v minulém roce přibylo především automobilových kolon. „Konstatovat to musí i laik bez ohledu na své politické přesvědčení,“ soudí.

Doprava je přitom mírnější, jsou zavřené školy, podniky, restaurace, nejsou tu turisté… „Přesto je prostupnost Prahou horší, než byla,“ diví se Nacher.

Vedení metropole se dle jeho slov vydalo jinou cestou než předchozí koalice, kde vládlo ANO v čele s exprimátorkou Adrianou Krnáčovou spolu s ČSSD a Trojkoalicí (STAN, Zelení, KDU-ČSL).

„Ubývají pruhy a zvětšují se tramvajové ostrůvky na úkor aut. Méně kolon pro ně není prioritou. Nemám jim to za zlé, jde o nekonečný ideologický souboj,“ uzavírá Nacher.