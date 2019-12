O veselou mysl svých spoluobčanů se v končícím roce často starali politici. Svými výroky i činy potvrzovali, že Češi jsou hrdým národem Josefa Švejka, který s berlemi na vozíku zplna hrdla křičel „Na Bělehrad!“ a jal se bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“. Na větu roku aspiruje premiér Andrej Babiš, neboť jeho „motýle“ se stali doslova hitem sociálních sítí. Vzhledem k tomu, že rok 2019 byl pro Českou republiku úspěšný a nezaznamenali jsme žádné hluboké otřesy, ale naopak miliony chvilek pro demokracii, můžeme se na Silvestra upřímně zasmát tomu, co kdo vypustil z úst.

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. | Foto: Deník / Dimír Šťastný

Premiér Andrej Babiš perlil na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory, která se uskutečnila 29. května: „My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ prohlásil.