Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům. Časem se z nich stal brownfield s rozlohou téměř 210 000 metrů čtverečních.

Paralelně s první etapou by měla být realizována i etapa druhá, která bude situována v jihozápadní části Rohan City. Na podobě této části projektu se podílí vítězové architektonické soutěže – kanceláře architektů Schindler Seko, Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Druhá etapa počítá s výstavbou bezmála pěti set bytů a tří administrativních budov. V rámci této etapy řeší architekti také vhodné začlenění budoucího mostu, který propojí Karlín s Holešovicemi.

Výstavba Rohan City je rozdělena do pěti etap. Součástí té první, jejíž dokončení je naplánováno již na rok 2023, budou mimo jiné i dvě ze čtyř bytových věží, pod jejichž podobou je podepsána architektka Eva Jiřičná se svým studiem AI DESIGN. Ve věžích nazvaných Diamanty Karlín se bude nacházet zhruba stovka bytových jednotek nejrůznějších velikostních kategorií. Autory dalších domů vybudovaných v rámci první etapy jsou architekti z EBM Expert. Tyto objekty ponesou pojmenování Riviéra Karlín a na trh přinesou celkem 118 bytů.

„Klíčový byl pro nás dialog se světoznámým urbanistou Janem Gehlem a myšlenka města krátkých vzdáleností, kde hlavní roli hrají lidé, nikoli auta. Západní metropole vznikaly jako domovy pro pěší. To, co naší vizi dodává univerzální charakter, je kontinuita s původní podstatou městského sídla jako místa svobodného setkávání a sdílení společného prostoru. Jeho kultivace je určující i pro naše další projekty, jako je například Smíchov City, které protne rozsáhlý pěší bulvár, nebo Žižkov City, kde veřejnou funkci bude mít revitalizovaná nádražní budova,“ uvedl Luděk Sekyra.

„Naším cílem je vybudovat novou městskou čtvrť, která bude evokovat autentické prostředí domova a která obnoví důstojnost vztahu města a řeky. To vše v zeleni a v blízkosti srdce metropole. Vznikne nové zelené centrum Prahy, jež bude množstvím upravené zeleně konkurovat Stromovce. Korzo na břehu řeky, rozsáhlý park i nový volnočasový ostrov budou komunikovat s historickou budovou Invalidovny; to vše celému území dodá jedinečný genius loci,“ představil projekt Rohan City Luděk Sekyra, předseda představenstva společnosti Sekyra Group.

Po dlouhých letech příprav nastal v polovině letošního září okamžik, kdy společnost Sekyra Group slavnostním poklepáním na základní kámen výstavbu projektu Rohan City oficiálně zahájila. Na dosud nevyužívaných pozemcích, ležících v docházkové vzdálenosti od stanice metra trasy B Invalidovna, v průběhu následujících zhruba 12 let developer vybuduje celkem 380 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních a obchodních ploch. Vznikne tak rozlehlá čtvrť, jejíž součástí bude i kilometrová pobřežní promenáda určená pro odpočinek a sport, na niž naváže park.

Jak by mohla vypadat nová čtvrť Rohan City. | Foto: Sekyra Group

/FOTOGALERIE/ Celkem třináct let trvala společnosti Sekyra Group příprava projektu Rohan City. Zahrnovala nejen řadu předběžných studií a projednávání s veřejností, ale i diskuzí s předními světovými urbanisty a významnými tuzemskými i v zahraničí působícími architekty. Cílem toho všeho bylo novou čtvrť, která zásadním způsobem promění podobu lokality na rozhraní Karlína a Libně, začlenit do této části Prahy 8.

