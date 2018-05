Rohan City dostalo zelenou. Developer postaví ekologické bydlení příští rok

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/kuchařka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 16500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Spořická č.p. 400/34, Dolní Chabry, 184 00 Praha 84, KONTAKT: Dobišová Marcela, tel.: 604 748 846 (7.00 - 14,30 hod), e-mail: jidelna@zschabry.cz, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Samostatný kuchař/Samostatná kuchařka s praxí, prac.doba od 6,30 - 15 hod, Volné so + ne , Zaměstnanecké výhody: zaměstnanecké benefity FKSP. Pracoviště: Základní škola praha - dolní chabry, příspěvková organizace - 001, Spořická, č.p. 400, 184 00 Praha 84. Informace: Marcela Dobišová, +420 604 748 846.

Obchod - Hledáme opravdové milovníky masa! 24 000 Kč

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.