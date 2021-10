Nacistická a komunistická diktatura na Ďáblickém hřbitově během dvacátého století tajně pohřbila tisíce svých odpůrců do společných šachet, probíhaly zde i pohřby obětí. Vedle nich leží i těla kriminálníků či těch, ke kterým se nikdo nehlásil.

Dějiny druhého největšího pražského hřbitova nově mapuje nová publikace Ústavu pro studium totalitních režimů nazvaná nazvaná „Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje.“ Uvádí například seznam 250 osob pochovaných do společných hrobů či dalších 108 politických vězňů a vězeňkyň, nejčastěji popravených v první polovině 50. let či zemřelých v Pankrácké věznici.

„Hodně se utajovalo, většina rodin vůbec netušila, kde jejich blízcí jsou. Známe jednotlivé případy, typicky se Zdenou Mašínovou, jejíž rodině to prozradil hrobník. V době pražského jara pak bylo umožněno některé přesunout do rodinných hrobek, bylo jich ale jen pár a jen u těch, u kterých se dochovaly polohové knihy,“ přiblížil autor studie, historik Michal Louč.

Právě díky záznamům z polohové knihy se například podařilo v roce 2014 vypátrat umístění těla faráře Josefa Toufara a následně jej potvrdit zkoumáním DNA.

Exhumace více těl by ale byla podle historika extrémně nákladná. „Leží tam ostatky 20 tisíc lidí, je to hledání jehly v kupce sena. Například v šachtě, kde ležel Josef Toufar, byly ostatky téměř 300 lidí. Musely by se všechny rozdělit a provádět testy DNA, což je krajně obtížné,“ soudí Louč.

Na pohřebišti jsou však uloženy i ostatky kriminálních vězňů či strůjců komunistických represí. Pohřbívání do společných hrobů skončilo v roce 1961, veřejnost se o existenci pohřebiště dozvěděla až po roce 1989.

Kniha vychází při příležitosti šedesátého výročí konce pohřbívání do společných hrobů a zpřesňuje dosavadní poznatky zejména o pohřbívání politických vězňů komunistického režimu nebo o tzv. dětském hřbitově.

Ďáblický hřbitov byl vystavěn v letech 1912–1914 v kubistickém slohu. Po skončení války byla do společných hrobů ukládána těla německých vojáků, kolaborantů a dalších osob německé národnosti. Mimo jiné se jednalo o konfidenta gestapa Karla Čurdu nebo protektorátního ministra Emanuela Moravce.

Pohřebiště dostane nový ráz

Správa pražských hřbitovů chce také pohřebiště důstojně upravit, jeho podobu má stanovit architektonicko-umělecká soutěž. Upravena bude zeleň, odstraněny budou lesklé náhrobky se jmény, která neodpovídají místu pohřbení, mnoho osob zde uvedených bylo totiž prokazatelně pohřbeno jinde.

Syrovější podobu dostanou také prohlubně šachet.

Architektonickou soutěž vedení města vypíše na přelomu roku, podoba pohřebiště a rozpis prací pak bude znám příští rok v létě. Práce si mají vyžádat přibližně 1,5 milionu korun. „Věřím, že návrhy budou reflektovat propojení s dějinami dvacátého století a současně navážou na hodnotné prvky tohoto výjimečného hřbitova. Splatíme tím dluh, který místu i lidem zde pohřbeným dlužíme,“ dodává radní pro sociální politiku Milena Johnová (Praha sobě).