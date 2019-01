Praha /FOTOGALERIE/ - Velká obřadní síň krematoria v Praze-Strašnicích byla v pátek místem posledního rozloučení s populárním moderátorem televizních pořadů pro kutily a zahrádkáře Přemkem Podlahou. Tvůrce a moderátor televizního Receptáře zemřel po těžké nemoci 23. prosince ve věku 76 let.

U rakve na katafalku byly vedle věnců od rodiny i květiny od generálního ředitele České televize, časopisu Receptář a kolegů z jeho televizního pořadu.

Přemek Podlaha byl považován za „dvorního rádce" českých chalupářů, zahrádkářů a domácích kutilů. Svůj pořad poprvé vysílal už v roce 1987. I když časem prošel obměnami a místo České televize jej v roce 2001 začala vysílat televize Prima, stále bavil obrovské množství diváků.

Podlaha jej přes zdravotní potíže moderoval až do června 2014, pak ho nahradil Alexander Hemala.

Vždy nechal vyniknout toho, s kým hovořil

„Myslím, že to byl první člověk, kterého jsem při vstupu do televize potkal," řekl Hemala. Vzpomínat na něj bude jako na člověka, který svému řemeslu rozuměl. „Jestli jsem se kdy mohl něčemu naučit, tak právě od něj," podotkl.

Mezi dalšími smutečními hosty byli například botanik Václav Větvička, zpěvák Petr Rezek, režisér Juraj Herz, herec Petr Rychlý, bývalá televizní hlasatelka Marie Tomsová a také Tomáš Töpfer, do jehož Divadla na Vinohradech zesnulý rád chodil. Rozloučit se přišla i Podlahova spolupracovnice z Receptáře Dana Makrlíková.

„Byl to neuvěřitelný člověk, srdečný a milý. Dokázal předem poznat, co lidé chtějí, najít, co je zajímá, a vytvořil neuvěřitelný televizní formát, úspěšný i po spoustě let. Byl to ten největší profesionál, kterého jsem kdy potkala," řekla Makrlíková novinářům.

Byl skutečným odborníkem, což ale na obrazovce nedával najevo. „Vždy nechal vyniknout toho, s kým hovořil. Doufám, že mu bude v tom kutilském nebi dobře," dodala.

Receptář i v rozhlase

Přemek Podlaha se narodil 13. června 1938 v Praze, kde vystudoval novinářství na filozofické fakultě. V 60. letech začínal v zemědělské redakci Československé televize, později moderoval soutěžní pořad Deset stupňů ke zlaté, který obohacoval o otázky z chovatelství, pěstitelství či mykologie. Z témat, o která svého času nikdo nestál, nakonec vznikl nový fenomén.

Receptář – původně s dovětkem Nejen na neděli, od přechodu na Primu pak Prima nápadů – se stal základem podnikatelských aktivit včetně stejnojmenného časopisu.

Od roku 2001 existovala třináct let také jeho rozhlasová verze, kterou připravovalo českobudějovické studio Českého rozhlasu.

Během pietního obřadu, který byl bez proslovů, zazněla jen hudba; na úvod právě rozhlasová znělka Receptáře a pak už řada spirituálů, většinou v podání stejnojmenné oblíbené skupiny.

Přítomným poděkovala z magnetofonového záznamu za účast manželka zesnulého Kateřina Kalendová. Vyzvala je, ať si na něj vzpomenou. Třeba až budou v zahradě stříhat růže, pečovat o rododendrony či budou kráčet domů z lesa s košíkem hub.