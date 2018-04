Rodiče si stěžují na nemyté ovoce a zeleninu, které dostávají děti ve školách

Fotka nemyté mrkve a rajčete v igelitovém sáčku s logem Ovoce a zelenina do škol, které si domů donesl školák z Prahy 11, rozčílila rodiče. Podle nich na nutnost plody omýt upozornily základní školy své žáky až po několika letech fungování projektu.

Zdravé stravování. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Rodiče pražských školáků se v posledních měsících na sociálních sítích více než jindy zajímají o projekt Ovoce a zelenina do škol. Debatu odstartoval příspěvek matky pražského školáka z jedenácté městské části, který si ze školy domů přinesl neumytou zeleninu v igelitovém sáčku. Fotky neumyté mrkve a rajčete následně sdílela a diskutovala spousta rodičů žáků jihoměstských škol.

Projekt Ovoce a zelenina do škol od roku 2010 dodává ovoce, zeleninu a ovocné džusy do 3 935 zapojených českých škol, z toho do 237 pražských. Někteří rodiče a děti se ale o nutnosti plody omývat poprvé dozvěděli až před pár měsíci.

Nemyté ovoce v plastovém sáčku

O dotovaný projekt se začala zajímat Šárka Zdeňková (Hnutí pro Prahu 11), zastupitelka městské části a matka školáka. „Po zveřejnění zprávy mi píší rodiče z dalších škol Prahy 11, že o nemytých potravinách neměli tušení. Plastový uzavíratelný obal navíc vzbuzuje důvěru v čistou potravinu,“ domnívá se Zdeňková. Její názor ale nesdílí Jakub Lepš (TOP 09), zástupce starosty pro školství Prahy 11, podle kterého je vydávání neumytého ovoce a zeleniny naopak záměrem projektu.

Podobné stanovisko zaujal i Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který projekt Ovoce a zelenina do škol zastřešuje. „Distribuce ovoce a zeleniny na školách, stejně tak i rituály spojené s konzumací, jsou v kompetenci školy. Podílí se na něm pedagogové, někdy jsou pomocníky při rozdávání produktů i žáci vyšších ročníků,“ sdělila Vladimíra Nováková ze SZIF.

Kdo nese odpovědnost?

Ministerstvo zdravotnictví pak odkazuje na podmínky projektu zveřejněné na jeho internetových stránkách, poučení o omytí podle nich spadá do doprovodného vzdělávacího programu.

„Vlastní forma organizace vydání produktu dítěti náleží škole, která se projektu účastní. Zároveň je třeba dodat hygienické zásady, jakými jsou omytí ovoce a zeleniny před konzumací a rukou před každým jídlem. Tyto zásady lze dohledat přímo na webu projektu Ovoce do škol,“ uvedla mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Instrukci provádějí třídní učitelé

Školy v Praze 11 i v dalších městských obvodech přitom tvrdí, že na hygienické zásady děti upozorňují při distribuci od prvních dodávek ovoce a zeleniny.

„Instrukci provádějí třídní učitelé,“ uvádí Dagmar Havlíčková, ředitelka ZŠ Pošepného náměstí s tím, že se tak děje od začátku projektu v roce 2010. Podobné odpovědi poskytli i další ředitelé škol na Praze 11.

Rodiče: Školy poučily děti opožděně

Oficiální stanoviska škol a institucí ale neodpovídají zkušenostem rodičů i učitelů. „Až ke konci loňského roku mi mé dvě děti řekly, že si je učitelky zavolaly, aby je poučily. Mluvily s nimi o omytí, mladšímu dítěti pak doporučily, aby si ovoce odneslo domů a omylo ho se mnou,“ popisuje Lucie, jejíž dvě děti navštěvují školu na Pošepného náměstí. Pozastavuje se nad tím, že projekt běží již osm let, poučení dětí přitom proběhlo až poté, co se problém začal řešit na sociálních sítích. Školy přitom tvrdí, že poučení probíhají od počátku jejich zapojení do projektu.

Podobnou zkušenost má i Marek, jehož potomek navštěvuje ZŠ Květnového vítězství. „Poprvé se o tom začalo mluvit až před měsícem, přišel nám ze školy e-mail. Předtím ale žádné informace o tom, že by se ovoce mělo mýt, nebyly,“ říká otec žáka.

Projekt se rodičům líbí

Jedna z oslovených učitelek z Prahy 5 pak podotkla, že u nich na škole s dětmi ovoce a zeleninu omývají. „Žádné instrukce ohledně umývání učitelkám nikdo nedává, ale samy dětem říkají, aby si ovoce umyly,“ řekla Pražskému deníku učitelka Kristýna.

Další rodiče a učitelé se shodli na tom, že se jim projekt líbí, jeho provedení a informovanost rodičů se jim však zdají podceněné.