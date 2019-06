Rodiče v metropoli stále přihlašují děti do více školek najednou z obavy, aby pro svého potomka našli místo. Příkladem může být šestá městská část, kde se zápisů zúčastnilo přibližně 1300 dětí, žádostí však bylo podáno 3200. V průměru to vychází zhruba tak, že každé dítě bylo přihlášeno na dvě a půl školky.

„Vyhovět všem žádostem o přijetí do MŠ se zatím nepodařilo, dosud neumístěných tříletých dětí s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6 je 207, do září by jich mohlo být ještě přijato cca 150,“ tlumočil odhad úřadu mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Místa mohou přibýt v létě

Počet nepřijatých však podle něho může během léta ovlivnit celá řada důvodů. „Například 23 dětí zatím nemá povinné očkování, někteří nabízené místo odmítli, například z důvodu stěhování,“ vyjmenoval Šrámek. Dalších zhruba 80 rodičů vyčkává, zda se neuvolní místo v preferované školce, kde na první pokus neuspěli. Nejčastěji proto, že už v ní mají starší dítě a nechtějí vodit každé jinam.

V deváté městské části nezbyla místa pro některé tříleté děti ve dvou školkách ve Vysočanech. Radní pro školství Zdeněk Davídek je však přesvědčen, že se místa hned v září najdou. „Kolik dětí do mateřské školy skutečně nastoupí, je známo po prvním školním dnu. Mnozí rodiče nechávají dítě zapsat do více mateřských škol,“ řekl Davídek. Doplnil, že průměrně do každé školky nenastoupí tři přihlášené děti. Na tato uvolněná místa hned v prvním zářijovém týdnu mohou nastoupit ty, které zůstaly pod čarou.

Uzavřené seznamy zatím nemají ani v dalších velkých obvodech – Praze 4 a 5. „Stále probíhají jednání na jednotlivých mateřských školách s cílem vyhovět maximálnímu počtu žadatelů o přijetí,“ sdělil mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Ředitelé musejí přijmout všechny předškoláky, protože pro ně je docházka povinná. Pak postupují od nejstarších. Podle legislativy by měly radnice zajistit místo všem přihlášeným, kterým budou do konce srpna tři roky. Třeba i tím způsobem, že domluví docházku v jiné školce, kde je volno.

Takto se podařilo najít místo všem tříletým třeba na Jižním Městě a Černém Mostě. „Cirka 20 tříletých dětí se nedostalo do svých nejbližších mateřských škol a byla jim nabídnuta volná kapacita ve vzdálenější školce v rámci spádové oblasti Prahy 11,“ informovala mluvčí jihoměstské radnice Anna Kočicová.

„Pokud z kapacitních důvodů některá mateřská škola nemůže přijmout tříleté děti, zákonným zástupcům automaticky nabízí volná místa v jiných, které mají kapacitu dostatečnou. V současné době mají předškolní zařízení v Praze 14 ještě několik málo volných míst,“ uvedla za Prahu 14 mluvčí Veronika Berná.

Uspěli i dvouletí

Všechny přihlášené děti nad tři roky byly letos přijaté i v Praze 12. Pomohlo tomu otevření dvou nových tříd v MŠ Tyršovka. Díky rozšiřování školek jsou přijaté všechny děti starší tří let i v Praze 7.

Ve třetím, sedmém a osmém pražském obvodu uspěla část rodičů s přihláškou dvouletého potomka. „Některé školky přijaly i děti mladší, tedy ty, které oslaví tři roky až v září, říjnu či listopadu,“ potvrdil mluvčí Prahy 8 Jan Macke. Dvouleté děti přijímají ředitelé samozřejmě až v případě, že umístí všechny tříleté.