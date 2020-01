Naštěstí jen chvíli strachu a rozbité okénko u auta, stál v neděli odpoledne čtyřiatřicetiletou matku v Praze 9 nápad, svěřit klíčky od auta svému ročnímu potomkovi. Dítě se ve voze zamklo a přivolaní policisté museli rozbít okno, aby se k němu dostali.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/archiv

Na parkovišti před hobbymarketem v Praze 9 se mladá žena chystala uložit nákup do kufru svého vozu. Dítě předtím usadila do autosedačky a dala mu do ruky klíče, načež zavřela dveře.