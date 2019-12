Stačilo málo a letní podvečer na koupališti mohl skončit tragicky. Dva chlapci, Pavel Choulík a Robert Lebeda, se ve čtvrtek 1. srpna koupali s kamarády na koupališti u Rozsedel na Klatovsku. Bylo čtvrt na osm.

„Jak jsme se koupali, tak jsem svému kamarádovi Pavlovi řekl, že jsem přeplaval celé koupaliště pod vodou. Pavel mi to nevěřil, i když to byla pravda,“ vypráví Robert. Pavel to chtěl také dokázat, rozběhl se a skočil šipku. Šlo mu to opravdu dobře, doplaval až ke schůdkům. Tam se ale už nemohl vynořit.

„Snažil se nadechnout, ale nalokal se hodně vody. Najednou se přestal hýbat, jeho tělo vyplavalo na hladinu jako mrtvola,“ vypráví Robert. Zavolal na kamarády, že je zle a bez váhání skočil do vody.

Rodiče jsou vděční

„Všiml jsem si, že krvácí, protože si rozsekl obočí o roh schůdku, když se ještě pokoušel vynořit. To nebylo ale zdaleka to nejhorší,“ říká Robert. „Pavel měl asi vodu v plicích, nedýchal. Dostal zástavu srdce,“ dodává.

Robert, který je žákem ZŠ U Krčského lesa, začal s resuscitací a asi po třech minutách začalo Pavlovi znovu bít srdce. „Když jsem ho probral, tak si stěžoval na bolest hrudníku. Jeho hrudník byl celý nafouknutý,“ vysvětluje Robert. Uložil ho tedy do stabilizované polohy, Pavel pak následně vodu v plicích vykašlal a udělalo se mu lépe.

Dvanáctiletý školák druhý den společně s rodinou Pavla v nemocnici navštívili. „Sestřičky a jeho lékař mi řekli, že jsem mu zachránil život,“ popisuje Robert. „Robík k nám jezdí na prázdniny. Jsme mu s manželem strašně vděční, že synovi zachránil život,“ říká Václava Choulíková.