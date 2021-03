Předchůdkyně dnešní budovy vznikla v 18. století na místě bývalého viničního lisu. Na začátku 20. století ji koupila obec Vinohrady, v okolí zřídila sady a usedlost byla při této příležitosti přestavěna na zahradní restauraci.

K proslulému podniku patřil také Nový neboli Bílkův pavilon s velkým tanečním parketem, na kterém se před první světovou válkou proháněli první nadšenci na kolečkových bruslích, kterým se říkalo běhokolky. Reklamní poutače překřtily v té době pavilon na „The Amerikan Skatink Ring“.

Lazaret i tělocvična

Bezstarostné období ovšem trvalo jen chvíli. Během první světové války sloužily obě budovy jako vojenský lazaret. Zatímco do restaurace za první republiky opět začaly proudit davy hladových a žíznivých návštěvníků, do pavilonu si Pražané chodili zacvičit.

Roku 1919 jej totiž začala užívat vinohradská sokolská jednota, která ho přestavěla na plnohodnotnou tělocvičnu. O pět let později získali Sokolové také pozemky restaurace i zahrady. V letech 1938 až 1941 si na nich postavili sokolovnu ve funkcionalistickém stylu.

Velkým lákadlem byla terasa s vyhlídkou

Zchátralá restaurace byla v roce 1934 téměř srovnána se zemí a moderně přestavěna v konstruktivistickém stylu architektem Františkem Markem. Podle tehdejšího nájemce Josefa Šretra se jí začalo říkat Šretrova restaurace. Svou finální podobu získala o tři roky později.

Návštěvníky lákala na několik sálů, včetně svatebního, pivnici, dvě velké celoroční terasy, kam se vešlo až 1200 lidí, a vyhlídkovou terasu na střeše, odkud bylo možné dohlédnout až na Pražský hrad.

Restaurace fungovala do 90. let, kdy se dostala do soukromého vlastnictví a byla přestavěna na administrativní budovu. Radnice Prahy 2 v posledních letech uvažovala, že by podniku vrátila jeho prvorepublikový lesk, bohužel však plány hatí neúspěšná jednání s rakouskou firmou Z-Invest, která vlastní klíčové pozemky uprostřed Riegrových sadů.