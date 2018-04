Řidiči nechtějí přeparkovávat auta kvůli blokovému čištění ulic

Strojové i ruční čištění provádí Technická správa komunikací (TSK) ve všech ulicích dvakrát ročně. Vždy nejméně s týdenním předstihem na něj upozorňují značky se zákazem zastavení. Do roku 2011 se auta, která v ulicích v den čištění zůstala, běžně odtahovala.

Poté však Nejvyšší správní soud rozhodl, že vozy odtažené ve veřejném zájmu musejí být vraceny zpět na původní místo. Četnost odtahů se tak snížila na minimum, protože tehdejší vedení metropole usoudilo, že taková praxe v pražském provozu není možná.

Přeparkovat? Nikoli!

Řidiči na to spoléhají a v posledních letech strmě roste počet těch, kteří zákazy úplně ignorují. „Od roku 2015 se jedná konkrétně o padesátiprocentní nárůst,“ konstatovala mluvčí TSK Barbora Lišková.

Za to je však může čekat postih od 1300 do 4 tisíc korun, někdy navíc i pokuta za porušení zákazu zastavení. Technici před úklidem nechají překážející vozy buď nadzvednout, za což je nižší sazba, nebo zcela odtáhnout s tím, že později auto vrátí poblíž.

„Snahou je vrátit vždy vozidlo přesně na místo, kde stálo. V některých případech to není možné, a tak nám zákon umožňuje ho vrátit na místo, které je na viditelném místě z místa, odkud bylo odstraněno,“ popsal Libor Kousal, náměstek pražské správy služeb, která odtahy v rámci hlavního města zajišťuje.

V registru vozidel si správa služeb najde majitele odtaženého auta, kterému pak poštou zašle fakturu. „Když ji nezaplatí, předáváme celou věc soudu a pohledávku vymáháme,“ zdůraznil Kousal.

Úklid až do června

Pokud jsou při čištění ulic přítomni i strážníci, navýší se majiteli vozu sankce ještě o pokutu za porušení zákazu zastavení. Ta může dosáhnout až dvou tisíc korun.

Blokové čištění ulic letos začalo 3. dubna a potrvá do června. V první a druhé městské části se uklízí o víkendech, ve zbytku města v pracovní dny. „Jedná se o celkový úklid ulic po zimě. Nejde jen o zametení a umytí ulic a chodníků, ale současně čistíme i kanalizační vpusti, které pod zaparkovanými auty nelze vyčistit. Kdybychom to neudělali, pak by hrozilo jejich ucpání,“ vysvětlil Petr Kožíšek z TSK.