Řidiči bourali na ledovce. Po celé Praze

Praha /FOTOGALERIE/ - Ledovka, před níž varovali meteorologové, se metropoli nevyhnula. Kolem čtvrteční desáté dopolední, kdy se dalo do deště a na promrzlém povrchu komunikací srážky okamžitě namrzaly, počasí potrápilo řidiče i pěší. Před polednem pražští záchranáři během jediné hodiny pomáhali 21 chodcům, kteří se zranili při pádu! Do odpoledne se počet chodníkových pacientů vyšplhal na půl stovky – nejčastěji se jednalo o lidi s úrazy horních končetin a hlavy. Jestliže to klouzalo všude, na dlažebních kostkách dvojnásob. Řidiči si stěžovali i v centru, třeba v oblasti Pohořelce nebo Břevnova.

Problémům se ale nevyhnuly ani okrajové části hlavního města. V Cholupicích byla po půl jedenácté uzavřena Hrazanské ulice, kde na ledovce havarovala čtyři osobní auta. Další nesjízdné úseky uzavírali policisté jen o chvíli později. Po jedenácté šlo o okolí Kongresového centra Praha, konkrétně téměř 700metrový úsek v ulicích Lumírova, Na Bučince a Na Pankráci. Na neposypané vozovce tam bouralo několik osobních aut – a nehody se neobešly bez záchranných a vyprošťovacích pra­cí. Nehod i problémů přibývalo Několik osobních aut havarovalo po jedenácté také na ledovce v Dalimilově ulici, stejnou situaci zaznamenali policisté rovněž na stometrovém úseku ulice Za Strahovem, několik osobních aut bouralo i v Rybalkově. Hlášených nehod i problémů přibývalo – a to jak samostatných bouraček, tak vzájemných střetů aut. Patálie v důsledku počasí nevynechaly ani hlavní tahy. Včetně ulice 5. května či vjezd do metropole po brněnské dálnici D1, na příjezdu po D7 se vytvořila kolona po bouračce u sjezdu na letiště… V terénu je nasazená veškerá technika Půl hodiny před polednem pak policie vydala upozornění: „Ledovka je prakticky v celé Praze i na příjezdových komunikacích. Vzniká mnoho dopravních nehod. Některé (především prudké a zatáčkovité) komunikace jsou na hranici možné sjízdnosti. Sypače jezdí a sypou plně v rámci svých možností." Barbora Lišková z Technické správy komunikací potvrdila, co v souvislosti s ohlášenou ledovkou Deníku slibovala již ve středu: nasazena v terénu je veškerá technika i všechny dostupné síly. Konkrétně 70 sypačů a 51 strojů na uklízení ulic – a stovky pracovníků uklízející chodníky jak ručně, tak za pomoci strojů. Během odpoledne se situace zlepšovala Kvůli nesjízdným silnicím přesto dočasně zůstalo mimo provoz pět linek městské hromadné dopravy: 124 mezi zastávkami Dvorce a Zelený Pruh, 148 ve Viničné ulici, 172 v úseku Radotínská a Na Hvězdárně, 245 v Otěšínské ulici a 255 v úseku Zadní Kopanina – Zbraslav; pro autobusy s čísly 113 navíc kvůli silnici zatarasené dopravní nehodou zůstal nepřístupný úsek Písnice – Točná. Během odpoledne se situace postupně zlepšovala. Jednak díky postupu prací při údržbě, kdy se účinnou zbraní ukázala sůl (tu je při ledovce v metropoli možno použít i na chodníky, jež se za běžných okolností sypou pouze inertním materiálem), jednak také vzhledem k tomu, že se počasí umoudřilo. PVK řešily odpoledne 26 havárií Během čtvrtka ovšem pozlobila i jiná voda než ta padající z nebe. Potvrdily se letité zkušenosti, že pro vodovodní řady nepředstavují zásadní problém silné mrazy, ale poruchy se vyrojí v době následného oteplení. Odpoledne Pražské vodovody a kanalizace řešily 26 havárií. Ani ty se neobešly bez dopravních omezení – v největším rozsahu v Řepích. Tam se velká porucha objevila na Plzeňské, což poznamenalo i dopravu v ulicích Pod Viaduktem, Ke Konstruktivě, Hlušičkova a Ke Koh-i-nooru. Poblíž pak přinesly opravy vodovodního potrubí omezení ještě v ulicích Skuteckého a Otlíkovská-Březanova. Čtěte také: Omezení v tunelu Lochkov přeroste v úplnou uzavírku

Autor: Milan Holakovský