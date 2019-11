V Letenské ulici zůstane provoz zachován. Do oblasti budou moci vjet jen rezidenti a dopravní obsluha, na dodržování tohoto opatření bude dohlížet policie.

Na Malé Straně se komplikace v dopravě objevovaly již v uplynulém týdnu. Příčinou je uzavírka Smetanova nábřeží na druhém břehu.



Od pondělí do středy, kdy uzavírka končí, bude proto omezen průjezd automobilů Malou Stranou. Díky tomu bude tramvajový provoz pravidelnější. ? https://t.co/cSGoKJHlVQ — PID (@PIDoficialni) November 3, 2019

Malá Strana je dočasně mimořádně dopravně zatížena vzhledem k uzavření Smetanova nábřeží a Křižovnické ulice, kde se opravuje tramvajová trať. Zatímco tento týden dopravě ulevily podzimní prázdniny a dovolené, příští týden se očekává nárůst automobilové dopravy v metropoli až o 30 procent.

„Opatření potrvá od pondělních šesti hodin ráno do středečního večera. Potřebujeme zajistit možnost bezproblémového průjezdu tramvají a také možnost dostat se do oblasti složkám integrovaného záchranného systému. Chci všechny řidiče požádat o trpělivost a využití objížďky Tunelovým komplexem Blanka nebo severojižní magistrálou. Děláme maximum pro to, aby omezení bylo co nejkratší,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.