ŘÍČANY - Říčanská radnice bude možná připlácet rodičům, kteří posílají svou ratolest do soukromých školek. Město tak chce řešit kritickou situaci nedostatku míst v předškolníchzařízeních. Zdejší mateřinky totiž letos odmítnouly kvůli kapacitě zhruba osmdesát dětí.

Říčany chtějí rodičům přispět na školku. | Foto: Deník/Jaroš Milan

Rodičům pak zbývá jen pár řešení: Buď umístit dítě do školky sokroumé, nebo sním být doma či zajistit si hlídaní. „Maminky, které jsou sjedním dítětem doma a druhé třeba tříleté by rády poslaly do školky, povětšinou neuspějí,“ říká starostka Říčan Adriena Mrázová. Zařízení totiž přednostně přijímají předškolní děti, jak to ukládá školský zákon.

Situace se podle starostky musí nějak řešit. „Na výstavbu nové školky ale nemáme peníze. Jediná naše naděje je, že bychom získali dotaci na výstavbu nové základní školy, co vsoučasnosti sídlí vprostorách po školce a mateřinku pak do objektu vrátili. Je však značně nejisté, jestli vůbec dotaci dostaneme,“ doplnila.

Zastupitelé by proto dnes měli hlasovat alespoň o tom, jestli bude radnice sedmi sty korunami příspívat rodičům, co umístili svou ratolest do soukromého zařízení. Rada, která to zastupitelstvu předložila, nebyla podle starostky v názoru jednotná.

Nevyhovující situaci školství vŘíčanech má na svědomí jednak to, že se do města přistěhuje zhruba dvě stě nových lidí ročně a také stále zvyšující se porodnost. Vsoučasnosti tu fungují tři soukromé školky, a tři městské, kde je zhruba 360 dětí. Podle starostky už letos není kapacita ani ve školkách soukromých. Do těch městských se povětšinou nedostanou děti tříleté. „Ano, je pravda, že několik rodičů, co tu byli na zápise jsme neuspokojili a jsou včekací listině, kolik jich bylo, to přesně nevím,“ řekla včera zástupkyně ředitelky III. Mateřské školy ve Štefánikově ulici Jitka Lágnerová.