Pro novou tramvajovou trať vedoucí přes Václavské náměstí kolem Muzea až na Vinohradskou třídu je již schválená změna územního plánu.

V kolektorech se totiž nachází velké množství vody, které v okolí chodeb prosakují při deštích. Dvě velké nádrže na spádovou dešťovou jsou již umístěné na Žižkově na Havlíčkově náměstí, každá o 40 kubících vody. Jedna je také v centru pod Uhelným trhem v hloubce třiceti metrů.

Praha bojuje se suchem. Průsakovou vodu z kolektorů použije na kropení ulic

Podle Švecové se v nádržích denně nasbírá asi do 200 kubíků vody. „Je zbytečné, aby odtékala do kanalizace. Děláme statistku, kolik se jí nasbírá a zužitkuje,“ přiblížila Švecová. Dříve se voda přečerpávala do Vltavy.

V kolektorech vedou teplovody, vodovody, optické kabely, inženýrské sítě, telefonní kabel, kdysi jimi vedla i potrubní pošta, která ale byla zaplavená v roce 2000 a není už v provozu.

Síť kolektorů pod Prahou čítá necelých sto kilometrů, přičemž v centru je to asi 20 kilometrů, další kolektory jsou na sídlištích. Budují je se od roku 1969 a nejstarší části jsou v Ďáblicích a na Proseku,

Jejich provoz je řízen nonstop celkem z pěti dispečinků, konkrétně na Chodově, v Modřanech, na Černém Mostě a na Senovážném náměstí.

Podzemní šachty skrývají v městské zástavbě obrovský potenciál. Podle Švecové se čas od času objeví myšlenka vést jimi komunální odpad či natáhnout tudy pivní trubky z pivovaru do hospod, aby pivo nemusela vozit cisterna či závozníci se sudy. Například v japonském Tokiu v podzemí vedou kabely s kyslíkem.

Podzemní chodby bylo také v minulosti možné navštívit v rámci prohlídek, nyní jsou však veřejnosti nepřístupné, neboť se jedná o strategickou infrastrukturu. Chodby také nyní zkoumá tým výzkumníků z ČVUT se speciálními roboty SPOT a sbírají data pro vytvoření digitální mapy podzemí a šíření signálu. Mapy mají v budoucnu nahradit fyzické prohlídky.