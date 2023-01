Za odpočinkem jedině přívozem

Jedinou budovou, která se zde dlouhé roky nacházela, tak byla dřevěná střelnice. Na začátku 19. století vyhořela a nahradila ji nová, tentokrát už zděná budova v empírovém slohu, ve které se nacházel i hostinec. Střelci tu sice cvičili nadále, ostrov ale začal sloužit především Pražanům, mířícím za odpočinkem. Museli se sem dopravovat přívozem až do roku 1841, kdy ostrov s oběma vltavskými břehy spojil řetězový most císaře Františka.

Přesně o šedesát let později ho nahradil most Legií. I díky němu se tu v roce 1872 mohla konat průmyslová výstava a o deset let později I. všesokolský slet. Sokolové hostinec využili jako zázemí a šatnu. Poprvé se tu také slavil Svátek práce, a to 1. května 1890.

Dějiny podniku na Střeleckém ostrově však mají i odvrácenou stranu. Za první světové války zde proběhlo několik lékařských prohlídek domobranců, při kterých komise v čele s vojenským lékařem rozhodovala, kteří muži jsou způsobilí pro službu v armádě. Jedním z přezkoumávaných v roce 1914 byl i spisovatel Jaroslav Hašek, který své prožitky zaznamenal v knize o dobrém vojáku Švejkovi. Lékař právě tady údajně pronesl onu slavnou větu, že Češi jsou národ simulantů.

Ve třicátých letech 20. století se stávající podnik rozrostl: přibyla k němu terasa, lodžie a kavárna, v prvním patře vznikl biograf. Za protektorátu ostrov využívala pražská odnož Hitlerjugend a socialistické elity jej přiřkly sportovcům. Celá jižní část tak připadla Tělovýchovné jednotě Start Praha a za restaurací vzniklo několik hřišť a kurtů.

Ostrov zaplavila ničivá povodeň roku 2002, restaurace ale jakoby zázrakem zkáze unikla. Veřejnost se sem však opět dostala až v květnu následujícího roku. Od té doby je “Střelák” podobně jako v 19. století místem, kde Pražané tráví volný čas.