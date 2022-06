Brouček zde už zůstal

Samotný podnik byl založen roku 1845. Za téměř 180 let přerušovaného provozu hostil tisíce návštěvníků, mezi nimi však vyniká jeden literární – pražský měšťan Matěj Brouček, hrdina románů Svatopluka Čecha (1846–1908). Právě zde se posilněn pivem propadl mezi husity. Před smrtí upálením ho zachránil pan Würfl, hostinský z Vikárky, který ho našel v sudu na dvoře a probudil do současnosti. Pan Brouček už v restauraci zůstal, jeho figurína až donedávna ležela v kádi u vchodu do sklepení.

FOTO: Hospoda U Brejšků byla výspou novinářů a kolébkou Slavie

Za bývalého režimu se restaurace postupně rozšířila o několik salónků a patřila mezi podniky druhé cenové kategorie. V prostorách se nacházela ještě restaurace Formanka, náležející do třetí cenové.

Pravé zlato nahradilo zlato tekuté

Podnik sehrál důležitou roli i v moderních českých dějinách. Právě tady Václav Havel, Alexander Dubček, Petr Pithard, Václav Klaus, Marian Čalfa a další jednali po pádu železné opony o přípravě nových ústav federace a obou republik. Ale i další významná jednání se odehrála ve Vikárce, například setkání s jeho Svatostí, dalajlámou Tibetu se zástupci československých církví. Na přelomu milénia podstoupila restaurace rozsáhlou rekonstrukci a své brány znovu otevřela v roce 2005. Tehdy k ní přibylo ještě sousední rychlé občerstvení a prostorná Rudolfova slévárna, dům z roku 1594. V něm se kdysi nacházela císařova proslulá alchymistická dílna, kde se Tycho de Brahe a Johannes Kepler snažili vyrobit zlato a kámen mudrců.

Po pouhých devíti letech, v roce 2014, se Vikárka veřejnosti opět uzavřela. V loňském roce byla dokončena další rekonstrukce, která jí s pomocí starých fotografií vrátila některé původní prvky: špaletová okna či kolmá vstupní schodiště. I přesto zůstává restaurace stále uzavřená.