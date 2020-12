Cílem iniciativy Bezpečná restaurace je sjednotit hygienická pravidla v gastronomii a přimět k jejich dodržování hosty i obsluhu. K již zavedenému systému 3R (roušky, ruce a rozestupy) přidává pro oblast stravování nové zásady 3S (stoly, sklo a skupiny).

Návštěvníky restauračních zařízení upozorňuje, aby si při vstupu vydezinfikovali ruce a pokud nesedí, měli nasazené roušky. Obsluze pak připomíná vzdálenost 1,5 metru mezi jednotlivými skupinami, pravidelnou dezinfekci stolů a důkladné mytí skla.

Na hraně likvidace

Hostinský Václav Vojíř vnímá iniciativu jako osvětu. V Praze provozuje čtyři podniky. „Čím dál více cítíme, jak na nás státní správa ukazuje prstem a snaží se na nás svalit zlo,“ upozorňuje Vojíř, jenž v oboru podniká přes 20 let.

„Zapojením do kampaně stvrzujeme, že děláme maximum pro to, že jsme bezpečným místem. Jsme si vědomi pravidel a chceme je dodržovat a prosíme o to i naše hosty,“ vysvětluje.

Akci pořádá Český svaz pivovarů a sladoven společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Podpořil ji i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Pro gastronomii je současná situace na hraně ekonomické likvidace. Věřím, že jsou lidé připravení přistupovat k celé záležitosti velmi zodpovědně a společnými silami udělají vše proto, aby podniky mohly zůstat otevřené,“ doufá šéf metropole.

„Byl bych rád, kdyby jim nebyly dál házeny klacky pod nohy tak, jak jsme tomu byli svědky v pondělí, kdy jim ze dne na den byla zkrácena otevírací doba,“ dodává. Zkrácení provozní doby nazval Hřib na Twitteru „vládní likvidací hospod“.

Křehké vztahy

Podle svazu pivovarů doléhají na hospodské nejhůře především neustálé změny podmínek. „Přestože chápeme, že je situace složitá, tak bohužel volání po předvídatelném prostředí pro podnikání se nenaplnilo,“ upozorňuje Martina Ferencová, ředitelka svazu. Restaurace vyzývá, aby vyvěsily na dveře a do vnitřních prostor letáky, jak se chovat bezpečně.

Podle Vojíře mohou hospody o některé své věrné zákazníky nadobro přijít. „Nejtěžší je před 20. hodinou hostům rozdat účty a požádat je, aby šli domů,“ tvrdí.

Celé pohostinství je podle něj postavené na vztazích se zákazníky, které jsou velmi křehké. „Vyháněním zákazníků, kteří jsou přesvědčením proti vládním nařízením, se pouštíme do hry, kdy tyto stálé zákazníky ztrácíme,“ uzavírá restauratér.