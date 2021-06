Hygienická stanice hlavního města Prahy upozornila, že počty nových případů od poloviny minulého týdne přestaly klesat a pozvolna stoupají. Mezi regiony je Praha v absolutním čísle aktuálně krajem s nejvyšším výskytem pozitivně testovaných na přítomnost koronaviru. Takzvané reprodukční číslo R je na hodnotě 1,34.

V období od 16. do 22. června pražští hygienici evidovali 230 osob s pozitivním testem, což je incidence 17 případů na 100 000 obyvatel. „Je třeba se mít stále na pozoru,“ zdůraznil v tiskové zprávě mluvčí Zbyněk Boublík. Nutno dodat, že se jedná o promile v přepočtu na celkovou populaci a v nemocnicích nemají téměř žádné pacienty s covidem.

Hygienici chtějí bránit zavlečení

Hygiena však apeluje na obyvatele metropole, aby nepolevovali v dodržování opatření – nosili adekvátní ochranu dýchacích cest, dodržovali rozestupy a dezifinkovali si ruce. „Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do České republiky,“ uvedl Boublík.

Podle mluvčího pražští hygienici také v posledních třech týdnech měli nahlášeno osm laboratorně potvrzených variant koronaviru – v jednom případě se jednalo o variantu Gama (dříve označovanou jako brazilská), sedm dalších onemocnění bylo způsobeno variantou Delta (dříve indickou mutací).

Také proto Praha žádá Babišovu vládu o úpravu formuláře pro cestující do Česka. Magistrát chce, aby lidé uváděli přesnou adresu pro pobyt v karanténě tak, aby hygienická stanice mohla pozitivně testované trasovat a kontrolovat. Kvůli obavám z koronavirových mutací pražská bezpečnostní rada žádá také důsledný monitoring osob přijíždějících z rizikových zemí či sekvenování vzorků z odběrových míst.

„Vzhledem k tomu, že v Česku už je prokazatelně mutace delta a můžou se objevovat i další, není možné tuto situaci podcenit. Vyzýváme proto vládu, aby zachovala nutnost nošení respirátorů nebo nanoroušek v MHD. Opatrnost se osvědčila i v první vlně koronavirové nákazy, kdy Praha jako jedno z prvních měst v Evropě nošení ochrany úst a nosu v MHD vyžadovala,” říká pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se totiž nechal slyšet, že přes letní prázdniny by ve veřejné dopravě nebo obchodech mohla stačit chirurgická rouška. Nakonec ale budou dál povinné respirátory. Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek odpoledne ČTK řekl, že změnu vládě v pondělí nenavrhne. Počty nových pozitivních případů nákazy koronavirem totiž přestaly klesat. Původně se zvažovalo zmírnění zrušení od 1. července.

Šéf ÚZIS: Za nárůst mohou mladí

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), prohlásil, že za nárůst pozitivních testů „jsou zodpovědné mladší ročníky”.

„Je to trochu déjà vu. Takhle přesně se ta Praha chovala i minulé léto,“ řekl Dušek. „Každý má hned prvoplánovou interpretaci, že v Praze se otevřelo velké množství barů a nakazí se tam lidé. Možná je to pravda, ale potvrdit to v tuto chvíli nemohu,“ dodal.

Medicínští experti se však neshodnou, zda na podzim skutečně hrozí nebezpečí. Zatím to vypadá, že koronavirus se chová – podobně jako jiné viry způsobující respirační choroby – sezónně. Jako ochrana před těžkým průběhem onemocnění či úmrtím by podle některých odborníků mohla stačit imunita po podání vakcíny i prodělání covid-19.