ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Vždycky je samozřejmě lepší použít respirátor nový. Nicméně když žádný další nemáte, je sterilizace pomocí vodní páry cestou, která efektivně eliminuje virové částice a výrazně nesnižuje filtrační schopnost respirátoru,“ řekl spoluautor návodu Marek Šoltys z Ústavu chemického inženýrství.

S kolegou Ivanem Řehořem postup zhodnotili jako vhodný na základě odborné literatury a experimentů, které provedli. Prověřili během nich stav vláken po sterilizaci a zjistili, že na rozdíl od sterilizace žehličkou, která vlákna speče, mikrovlnná trouba filtrační vrstvě příliš neuškodí. Zjistili rovněž, že respirátor lze tímto způsobem sterilizovat až pětkrát, aniž by úroveň ochrany klesla o třídu níž.

Při nouzové sterilizaci by lidé měli nalít do plastové misky 50 mililitrů vody, dát na ni plastovou mřížku či děrované víko, které nesmí být kovové, a navrch položit použitý respirátor. „Je důležité, aby byl na misku uložen vnější stranou dolů,“ upozornil Šoltys. Misku je pak třeba vložit do mikrovlnné trouby a nastavit čas podle jejího výkonu – 1100+ W na 90 sekund, 800 až 1000 W na 180 sekund a 500 až 700 W na 300 sekund.

Během procesu se musí odpařit polovina objemu vody. Pokud se odpaří méně, je pro úspěšnou sterilizaci potřeba více času. Podle Šoltyse by neměla dělat problém ani nosní svorka, kterou měly všechny čtyři testované typy respirátorů.

„U žádného z nich jsme nepozorovali problém ani na straně respirátoru, ani na straně trouby. Samozřejmě nemůžeme zaručit, že s některým jiným typem respirátoru, než co jsme testovali, to nemůže být problematické,“ dodal mladý vědec ve facebookové diskuzi na oficiálních stránkách vysoké školy.

Pouze pro nouzové případy

„Sterilizaci respirátorů provádějte pouze na vlastní zodpovědnost, je určený pouze pro nouzové případy akutního nedostatku ochranných pomůcek. Nejedná se o výrobcem certifikovaný postup. Výrobcem garantovaná filtrační efektivita s opakovaným použitím respirátoru klesá,“ zdůraznil Řehoř.

K nápadu vědce vedla zkušenost Řehořovy ženy, která pracuje v nemocnici na ARO a celé oddělení mělo k dispozici pouze devatenáct FFP3 respirátorů. Zjištění chtějí oba výzkumníci z VŠCHT publikovat v odborné studii.

Roušky do mikrovlnky nepatří

O nouzové sterilizaci respirátorů už psala Katedra jaderné chemie Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v polovině března. Na webu dosud visí doporučení odborníků na několik způsobů sterilizace, které lze provést i v domácích podmínkách. Kromě mikrovlnky zmiňuje příspěvek také například UV lampu či chemickou dezinfekci. „Dezinfekční prostředky na bázi alkoholu hubí bakterie i viry, ale snižují účinnost respirátorových filtrů,“ upozorňují lidé z ČVUT.

Ale pozor! Rozhodně nezkoušejte vyvařovat v mikrovlnné troubě roušky, protože mohou začít hořet, varují hasičské sbory (nejen) v hlavním městě. Také tyto výše zmíněné návody z akademické sféry používejte raději až v případě nouze, kdy všechny ostatní možnosti pořídit si spolehlivé ochranné pomůcky selžou.