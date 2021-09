Pošta v pražských Řepích stojí od roku 1994, původní prostory ale již neodpovídaly současným požadavkům. Kapacita haly pro veřejnost byla nedostatečná a lidé se v ní museli mačkat. Malý byl i prostor v balíkovém skladu. Výrazně se prodlužovaly také čekací lhůty. Pobočka číslo 618 se nachází v prostorách nákupní centra OC Řepy u zastávky tramvaje a autobusu. Při vstupu dovnitř je na první pohled patrné, že prostor je mnohem otevřenější, příjemnější a proniká do něj více světla.

„Pošty v nákupních centrech jsou krokem, jak se dostat blíže zákazníkům, vše potřebné si vyřídí na jednom místě. Tato filozofie se nám osvědčila už na více než 50 pobočkách, které sídlí právě v podobných obchodních centrech,“ řekl ředitel České pošty Roman Knap. Zatímco před rekonstrukcí měla pobočka šest přepážek, dnes má od dvě více. Čtyři jsou univerzální, na dvou z nich je k dispozici služba Czech POINT, dále jedna specializovaná bankovní přepážka a přepážka s diskrétním boxem, umožňujícím hotovostní transakce v uzavřeném prostoru.

Novinkou je napojení balíkové přepážky na válečkovou dráhu vedoucí do skladu. „Nejde jen o design, ale i o zázemí a způsob obsluhy. Na jiném principu funguje i vyvolávací systém. Když si jde zákazník pro balík, zadá kód z SMS, balík vyjede z balíkového skladu po válečkové dráze a zákazník si ho rovnou vyzvedává u přepážky,“ popsal Knap. Lepší zázemí dostali také zaměstnanci. Prostory jsou vybaveny klimatizací, kancelář vedoucí nyní umožňuje přímou komunikaci s klientem.

Na území Prahy 17 žije téměř 24 tisíc lidí, za poštovními službami museli dojíždět jinam. „Roční pauza, kdy byla naše městská část bez pošty, pro nás byla těžkou zkouškou. Namísto posílení týmu doručovatelů byly stavy zaměstnanců nízké a odnášeli to občané Řep,“ řekla starostka městské části Alena Kopejtková (ODS).

Práce trvaly přibližně rok. Celkové náklady na rekonstrukci včetně vybavení činily 15 milionů korun. Otevírací doba je od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

„Naplánované jsou v Praze další rekonstrukce poboček. Žádné ale rušit nebudeme, rozvrstvení je dostatečné, zapotřebí je jen zvýšit kapacity a upravit provoz, aby zázemí bylo efektivnější a rychlejší a lidé byli rychleji obslouženi,“ dodal Knap. Jako první má přijít na řadu pošta na Petřinách, termín prací ale ještě určen nebyl.