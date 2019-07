Nepojízdná auta, která zbytečně zabírají parkovací místa a hyzdí pražské ulice, dlouhodobě trápí obyvatele Prahy.

Podle městské policie jich bylo za první polovinu roku v ulicích metropole evidováno 1400. Pouze u 200 z nich bylo rozhodnuto, že jsou vraky. Odstranit je musí majitel komunikace a náklady následně po majiteli složitě vymáhat. Odtah jde mimo kompetence strážníků, vozidlo ale odstranit mohou v případě, že brání v průjezdu ve vozovce.

V Řeporyjích se tak s problémem vypořádali po svém. Starosta Pavel Novotný (ODS) ale nepostupuje standardními postupy. „Zbavovat se autovraků úřední cestou je pro českou radnici technicky třetí největší ztráta času na světě hned po četbě knih Tomáše Řepky a čekání na to, až Křetínskému dojde, že nerozumí kopané,“ řekl Pražskému deníku Novotný.

Hromadná „levitace“

Své přesné know how Novotný sděluje jen mezi čtyřma očima. „Dne 15. března došlo v katastru obce k hromadné levitaci několika autovraků, které se přemístily doprostřed komunikací a blokovaly dopravu,“ popisuje Novotný. „Něco musela okamžitě odtáhnout městská policie, reálně ale šlo o dvě, snad tři auta. Zbytek si v jednom případě vyřešil šokovaný majitel,“ dodává.

Celkově se tak okrajová městská část chlubí slušnou bilancí. „Z třinácti vozidel myslím tři odtahy po levitaci, šest nadpřirozených zmizení, dvě, tři vynucení si likvidace vyhrožováním a tak dále,“ vysvětlil Novotný.

Starosta se vždy snaží nejprve majitele vraku kontaktovat sám na přímo místo policie. Toho si prověří a okamžitě mu volá či píše dopis s cílem majitele vylekat.

Novotného dle jeho slov žádají o radu i další starostové a úředníci. „Je to nejčastější otázka starostů,“ říká. „Občané jiných částí se ptají, co mají dělat, těm radíme v noci za pomoci lana a dalšího vozu vytáhnout vrak do komunikace, ideálně nad ránem, označit jasně trojúhelníkem a zavolat ihned městkou policii, ve více lidech lze auto i přenést,“ dodává.

Podle právníka Jana Černého musí být ale jasný a transparentní celý proces odtahu. „S vrakem nelze manipulovat proto aby mohl být odtažen. Buď odtažitelný je od samého počátku, anebo není,“ vysvětluje Černý. „Někdo se vystavuje riziku, že některý z majitelů vraku se bude bránit soudní cestou nebo přes policii. Většina z nich ale bude ráda, že jim to pomůže vyřešit situaci s likvidací,“ dodává Černý.

Zákon by měl odtahy ulehčit

Ve sněmovně stále marně čeká na schválení novela zákona o pozemních komunikacích, podle které bude možné odtáhnout vozidlo, jež má propadlou státní technickou kontrolu více než šest měsíců. Za vrak je tak zatím možné označit auto, kterému chybí podstatná součást jako například motor či karoserie.