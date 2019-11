Ruští nacionalisté se teď zřejmě učí vyslovovat poněkud krkolomné jméno pražské městské části - Ржепорые. Novotný (zase) provokuje, Rusům pije krev a ve veřejných vystoupeních se jim vysmívá. Po konfliktu s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem, kdy na policejní výslech přišel v kostýmu příslušníka pohotovostního pluku VB, kterým byl i Ondráček a v listopadu 1989 mlátil studenty, následuje snaha vybudovat pomník generálu Andreji Andrejevičovi Vlasovovi.

Řeporyjský starosta najednou zajímá ruská média. Reportáž s Novotným natočila také státní televize Russia 24. „Tento politik je členem Občanské demokratické strany, je známý také svými antikomunistickými poznámkami, populistickými gesty a výstředním chováním,“ píše web Gazeta.ru. V jednom z příspěvků se objevila zmínka i o shodě jmen s pornohercem. Manipulace používají i další ruské servery.

V pondělí se však ozvalo také velvyslanectví Ruské federace v Česku. „Chtěli bychom připomenout, že Ruská osvobozenecká armáda byla kolaborantskou ozbrojenou formací vytvořenou nacistickým vedením Třetí říše,“ začíná text v ruštině i češtině na facebookové stránce ruské ambasády. Diplomaté uvádějí, že pokud by byl Vlasovův pomník opravdu v městské části Praha-Řeporyje postaven, bylo by to „porušení závazků České republiky jako účastníka Úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968“.

Řeporyje zvažují i pamětní desku

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). Její vznik započal v listopadu 1944 v Praze. Vlasovci pak s Němci od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, ale pod velením Sergeje Kuzmiče Buňačenka ve spolupráci s československým odbojem na konci války pomohli osvobodit Prahu.

„Řeporyje zvažují, že formou pamětní desky připomenou večer 6. 5. 1945, kdy se zde ubytovali generálové Vlasov (zdravotní středisko, tehdy vila) a Buňačenko (dům, kde je dnes lékárna u staré školy) a při poradě, zřejmě na zahradě dnešního střediska, rozhodli o útoku na vnitřní Prahu, což naprosto zásadně ovlivnilo průběh pražského povstání, jak řekl pan Žáček (historik a poslanec Pavel Žáček, ODS). O osudu Prahy se fakticky rozhodlo v Řeporyjích,“ napsala městská část v lednu na sociální síti.

Zmíněn Pavel Novotný z Řeporyjí a poslanec Pavel Žáček jako zlí antikomunisté, co chtějí v Praze Vlasovův pomník. Ale Češi prý nejsou hlavní lháři o úloze vlasovců při osvobození Prahy. Vymyslel to prý Solženicyn. Jinak všechno dobré udělal maršál Koněv. https://t.co/RoFvvNNdom — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) November 20, 2019

Rusko však tyto sovětské generály neuznává, jsou symbolem kolaborace s nacistickým Německem. Rudá armáda část vlasovců postřílela ještě v pražských Jinonicích. Po skončení války Sověti důstojníky popravili, ostatní vojáci byli odsouzení k několika letům těžkého žaláře nebo skončili v gulagu na Sibiři.

Jako památník Hilterovi

„V souladu s Chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku jsou zločiny Andreje Vlasova a jeho kompliců kvalifikovány jako účast na spáchaných nacisty válečných zločinech a zločinech proti lidskosti a napomáhání jim (zásady Norimberského tribunálu byly potvrzeny za účasti Československé republiky v rezoluci 95 (1) Valného shromáždění OSN ze dne 11. prosince 1946),“ připomíná ruské velvyslanectví.

Starosta Novotný na to zareagoval po svém. „Řeporyje jako suverénní městská část považují stanovisko velvyslanectví RF za vměšování se do vnitřních záležitostí MČ, ale dočasně jej mají tzv. na salámu! Dále upozorňuje velvyslance RF, že jako zástupce státu adorujícího maršála Koněva - hanbu Rudé armády a vraždící zrůdu, která má na rukou krev tisíců nevinných civilistů, není v Řeporyjích - osvobozených 6. 5. 1945 vlasovci - vítán, stejně jako prezident RF Vladimir Putin,“ napsal v prohlášení, který umístil i na svůj twitterový účet.

Právě odjeli z @channelone_rus , Первый канал je nejsledovanější TV v Rusku. 10 ráno seč jdu onair. Počítám, že nestřihnou ani jednou. Ptali se nečekaně skoro jen na Koněva. Řekl jsem asi 15x "vraždící monstrum", 8x masakry civilistů(5xHUN,3xMLR), 4x válečný zločinec, 3x zrůda.. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 25, 2019

Záměr vybudovat pomník bude projednávat zastupitelstvo Řeporyjí v polovině prosince. Novotný uvedl, že v novém čísle radničního časopisu zveřejní výzvu, aby se lidé žijící v Řeporyjích zapojili do debaty o výstavbě pomníku vlasovců. Podle starosty místní občané na zastupitelstvo příliš nechodí, ale teď by chtěl, aby vyjádřili svůj názor. „Zastupitelé jsou jednotní a stavbu pomníku podporují koaliční partneři i opozice,“ tvrdí Novotný.

Příznivce Ruska stejně jako (už dřív) nadšené komunisty ovšem řeporyjský starosta pořádně naštval. „Je to prakticky stejné jako památník Hitlerovi… Má vůbec Novotný rozum?“ zní jeden z komentářů pod příspěvkem ruských diplomatů.