V neděli vstoupí na ruzyňském Letišti Václava Havla Praha v platnost letní letový řád. Ve srovnání s loňským létem přinese celkem 14 nových destinací. V provozu budou také přímá spojení do 16 dálkových destinací, což je nejvíce v novodobé historii letiště. Informaci zveřejnil server Zdopravy.cz.

K úplným novinkám patří každodenní pravidelná linka společnosti United Airlines do New Yorku na letiště Newark, linka do Astany, kterou bude dvakrát týdně zajišťovat společnost SCAT Airlines, do Casablanky (2 x týdně Air Arabia Maroc), Florencie (4 x Vueling) či Billund (3 x týdně Ryanair). Mezi novinkami se objeví také dvě čistě dovolenkové destinace: Pescara v Itálii a Zadar v Chorvatsku. Obě dvakrát týdně obslouží Ryanair.